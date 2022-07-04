ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi

Chicago'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Kutlamaları törenindeki yürüyüş sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer Highland Park'taki saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

KUTLAMALARI ÇEKERKEN SALDIRI ANINI KAYDA ALDI

Saldırı, yerel saat ile 10.00 sıralarında gerçekleşti. Geçit törenini kayda alan bir ABD'li, saldırı anını da görüntüledi. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte insanların kaçıştığı görülüyor.

"BURASI GÜVENLİ DEĞİL, EVE GİDİN"

Polis, katili bulmak için bölgede çalışma başlatırken, çevredekilerin de ateş edilen bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Yetkililer, geçit törenine katılanlara "Burası güvenli değil, eve gidin" dedi.

"İLK BAŞTA HAVAİ FİŞEK SANDIM"

Saldırının görgü tanıklarının biri, "İlk başta havai fişek olduklarını düşündüm, silah sesi olduklarını anlamadım. Sonra insanların kanlar içinde kaldığını ve kaçıştığını gördüm. Korkunçtu." diye konuştu.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler: