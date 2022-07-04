ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi - Son Dakika
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ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi

04.07.2022 21:17

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'daki Bağımsız Günü Kutlamaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Yaşanan saldırı bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Chicago'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Kutlamaları törenindeki yürüyüş sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer Highland Park'taki saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

KUTLAMALARI ÇEKERKEN SALDIRI ANINI KAYDA ALDI

Saldırı, yerel saat ile 10.00 sıralarında gerçekleşti. Geçit törenini kayda alan bir ABD'li, saldırı anını da görüntüledi. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte insanların kaçıştığı görülüyor.

Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler

"BURASI GÜVENLİ DEĞİL, EVE GİDİN"

Polis, katili bulmak için bölgede çalışma başlatırken, çevredekilerin de ateş edilen bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Yetkililer, geçit törenine katılanlara "Burası güvenli değil, eve gidin" dedi.

"İLK BAŞTA HAVAİ FİŞEK SANDIM"

Saldırının görgü tanıklarının biri, "İlk başta havai fişek olduklarını düşündüm, silah sesi olduklarını anlamadım. Sonra insanların kanlar içinde kaldığını ve kaçıştığını gördüm. Korkunçtu." diye konuştu.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıdan ilk görüntüler! Kaos anları anbean kaydedildi
Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler
Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler
Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler
Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler
ABD'deki kutlamaları kana bulayan saldırıdan ilk görüntüler! Kaos anları anbean kaydedildi
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Son Dakika Dünya ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi - Son Dakika


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