ABD\'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı

ABD'nin Los Angeles kentinde, Donald Trump'ın göçmen politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında CNN muhabiri Jason Carroll, kameralar önünde polis tarafından gözaltına alındı. O anları canlı yayında izleyen sunucu Laura

CNN muhabiri Jason Carroll, Perşembe akşamı Los Angeles'taki gergin protestoların dördüncü gününde canlı yayın yapıyordu. Ancak bir anda, sunucu Laura Coates ile canlı bağlantısı kesildi. Coates, Carroll'ın elleri arkadan bağlı bir şekilde götürüldüğünü görünce şaşkınlıkla, "Jason? Neler oluyor? Sesini duyuyorum. Ne oldu Jason?" diye bağırdı. Uzaktan duyulan tek şey Carroll'ın, "Gözaltına alınıyorum," sözleriydi. Kamaramanı ise birkaç metre geriden çekime devam ediyordu.

Carroll, polislerle yaptığı kısa görüşmede tutuklanmadığını öğrendi. Bir polis memuru kendisine, "Gitmenize izin veriyoruz ama geri gelemezsiniz," diyerek, olay yerine dönmesi halinde tutuklanmakla tehdit etti. Carroll, polis bariyerinin arkasına alındıktan sonra Coates ile bağlantı tamamen koptu.

Daha sonra yaşananları anlatan Carroll, polislerin kendisine kelepçe takmadığını ancak ellerini tuttuklarını ve "gözaltına alındığını" söylediklerini belirtti. Muhabir, o sabahtan beri Los Angeles sokaklarında protestoları takip ettiği için bu ani müdahale karşısında şaşkına döndüğünü dile getirdi: "Bunu beklemiyordum çünkü tüm gün buradaydık. Normalde polisler, basının işini yaptığını bilirler."

Carroll'ın gözaltına alındığı sıralarda, yetkililer göstericilere alanı terk etmeleri, aksi takdirde tutuklanacakları uyarısını yapmıştı. Perşembe günkü gösteriyi dağıtmak için birçok protestocu kelepçelendi ve "dağılmama" suçlamasıyla karşılaştı.

Hafta sonu başlayan protestolar, Trump'ın barışı sağlamak amacıyla yaklaşık 2.000 Ulusal Muhafız askeri göndermesiyle daha da alevlendi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ı geri adım atmaya çağırmasına rağmen, Newsom'a göre Trump'ın göçmenlik politikalarına yönelik barışçıl protestolar, askerlerin gelişiyle şiddetlendi.

Trump ise, askerleri göndermeseydi Los Angeles'ın "yerle bir olacağını" savunuyor ve şehre 700 deniz piyadesi daha göndermeyi planlıyor. Trump Salı sabahı sosyal medya hesabından, "Son üç gecedir Los Angeles'a 'ASKER GÖNDERMESEYDİM', o bir zamanlar güzel ve harika olan şehir şimdi yerle bir olurdu," diye yazdı.

Kaliforniya eyaleti, Trump'ı Ulusal Muhafızları göndermesiyle anayasanın 10. maddesini ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Bu protestolar ülke genelinde benzer gösterilere yol açtı ve yüzlerce katılımcı tutuklandı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'in ICE baskınlarını durdurması için yalvarmasına rağmen Trump, kamu düzenini sağlama sözünü yineledi.