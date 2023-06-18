ABD'de Farklı Eyaletlerde Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'de Farklı Eyaletlerde Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Farklı Eyaletlerde Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

19.06.2023 00:15

ABD'de farklı eyaletlerde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Washington eyaletinde bir festival kapsamında düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, Missouri eyaletinde bir kişi öldü ve 9 kişi yaralandı. Illinois eyaletinde ise Juneteenth kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişi yaralandı ve bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kimliği ve motivasyonu henüz bilinmiyor. ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı gerçekleşti.

ABD'nin farklı eyaletlerinde dün peş peşe silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de Farklı Eyaletlerde Silahlı Saldırılar: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

KAMP ALANINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Washington eyaleti Grant Bölgesi polis yetkililerine göre, cumartesi akşamı düzenlenen bir festival kapsamında Gorge Amfitiyatrosu'nun yakınındaki kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'de Farklı Eyaletlerde Silahlı Saldırılar: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

HAZİRAN 19 KUTLAMASI KANA BULANDI

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda ise bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Illinois eyaletinde ise DuPage Bölgesi Polisi, cumartesi gece yarısı ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı. Saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ABD'de Farklı Eyaletlerde Silahlı Saldırılar: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

YILBAŞINDAN BU YANA 307 TOPLU SİLAHLI SALDIRI

ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor. Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor. Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre, ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD'de Farklı Eyaletlerde Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Farklı Eyaletlerde Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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