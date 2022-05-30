ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi

30.05.2022 12:44
ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi

Texas Uvalde'de 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin her yeni ayrıntı kamuoyunda tepkiyi biraz daha büyütürken, Adalet Bakanlığı soruşturma başlattığını bildirdi, Başkan Biden ailelerle biraraya geldi.

ABD'nin Texas eyaletinde Uvalde kentinde geçen hafta Robb İlkokulu'nda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair yeni ortaya çıkan bazı ayrıntılar kamuoyunda öfkeyi artırırken, ABD BaşkanI Joe Biden ve eşi Jill Biden okulu ve yaslı aileleri ziyaret etti.

Pazar günü Uvalde'ye giden Başkan Biden ayrıca saldırıdan kurtulanlar ve ilk müdahalede bulunan güvenlik görevlileriyle de görüştü.

Biden çiftinin okulun önünde, hepsi 10 yaşının altında olan çocuklar ve öğretmenler için hazırlanmış yas ve anma alanında okul müdürü Mandy Gutierrez'i teselli ederken, güneş gözlüklerinin altında gözyaşlarını sildikleri gözlendi.

Çift daha sonra yakındaki bir kilisede düzenlenen pazar ayinine katıldı.

Kilisenin önünde toplanan bir grubun polisin tutumunu protesto ettiği ve Başkan çıkarken "Bir şeyler yap!" diye seslendikleri duyuldu.

Başkan Biden "Yapacağız" diye yanıt verdi.

Biden çiftinin ziyareti sırasında BBC'nin Uvalde'de konuştuğu ailelerin çoğu ise silahlarla ilgili kuralların sıkılaştırılmasını destekliyor.

Aileler, alkol ve sigara alırken bile yaş kontrolü yapılırken, 18 yaşındaki saldırganın nasıl bu kadar kolay silah alabildiğini sorguluyor.

ABD Adalet Bakanlığı da Pazar günü, olaya müdahalede çok geç kalmakla suçlanan polisin tutumu hakkında soruşturma başlatacağını açıklamıştı.

Soruşturmanın amacın "güvenlik güçlerinin o günkü tutumu ve olaya verdikleri tepkiler hakkında bağımsız bir rapor hazırlamak ve buradan dersler çıkararak okullara yönelik silahlı saldırılara polisin daha hazırlıklı olmasına katkıda bulunmak" olduğu duyurulmuştu.

Polis yetkilileri daha önce hata yaptıklarını kabul ederek özür dilemişler, müdahalede çok gecikilmesini, takviye beklenmesi ve saldırganın içeride ateş etmediğinin düşünülmesi ile gerekçelendirmişlerdi.

Ancak polislerin koridorda bekledikleri sırada, içeride mahsur kalan çocukların çaresizlik içinde defalarca 911'i arayarak acil yardım çağırdıkları ortaya çıkınca, kamuoyundaki öfke daha da büyüdü.

24 Mayıs'ta düzenlenen saldırı sonrası ABD'de silah sahibi olmanın daha sıkı denetlenmesine yönelik çağrılar yine hararetli tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri böyle bir adıma karşı çıkıyor.

Bir çok Cumhuriyetçi politikacı şimdiden silahlanma ile ilgili kuralların, satın alan kişilerin geçmişinin araştırılması gibi kuralarla sıkılaştırılmasına karşı çıktıklarını açıkladı.

Texas Senatörü Ted Cruz, Demokratları ve medyayı "Uvalde saldırısını siyasi maçlar için kullanarak, kanunlara saygılı yurttaşların anayasal haklarını kısıtlamaya çalışmakla" suçladı.

Eski Başkan Donald Trump Cuma günü Ulusal Silah Derneği'nin yıllık konferansında, "Kendine saygısı olan her Amerikalının kendisini kötülüğe karşı savunma hakkı var" demişti.

18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos önce büyükannesini daha sonra ruhsatlı AR-15 tüfeğiyle ilkokulda 19 çocuğu ve 2 öğretmeni öldürmüştü.

Saldırı bir saatten fazla sürmüş, Ramos'un polis tarafından vurulmadan önce 1657 mermi kullandığı anlaşılmıştı.

Polis yetkilileri Cuma günü, güvenlik güçlerinin içerde ateş edilmediği düşüncesiyle içeri girmeyi 40 dakika geciktirdiklerini itiraf etmişlerdi.

ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi
ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi
ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi
ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas'taki saldırıya müdahalesini inceleyecek ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas'taki saldırıya müdahalesini inceleyecek Biden, 19'u öğrenci 21 kişinin öldürüldüğü Teksas'taki okulu ziyaret etti Biden, 19'u öğrenci 21 kişinin öldürüldüğü Teksas'taki okulu ziyaret etti
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Teksas, Silah, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:09:48. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement