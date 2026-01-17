ABD'de istismar davası: Cezaevindeki hemşireye bir darbe daha - Son Dakika
ABD'de istismar davası: Cezaevindeki hemşireye bir darbe daha

17.01.2026 00:30
ABD'nin Florida eyaletinde, reşit olmayan üvey oğluna yönelik cinsel istismar suçlamasıyla hüküm giyen bir hemşire hakkında yaptırımlar zinciri genişliyor. Cezaevinde bulunan Alexis Von Yates'in mesleki sicili resmen sonlandırıldı. Oğluyla eşini uygunsuz şekilde yakalayan Yates'in eşi de boşanma davası açtı.

ABD'nin Florida eyaletinde, üvey oğluna yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevine gönderilen hemşire Alexis Von Yates hakkında yeni bir karar daha alındı. Florida Sağlık Bakanlığı, Yates'in eyalet çapındaki hemşirelik lisansını iptal etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, HAPSE GİRDİ

New York Post'u haberine göre, Ocala doğumlu 35 yaşındaki Yates, Temmuz 2024'te eşi tarafından aile evinde 15 yaşındaki üvey oğluyla uygunsuz bir durumdayken yakalandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yates tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI HAFİF CEZAYLA SONUÇLANDI

Mahkeme kayıtlarına göre Yates, başlangıçta ağır cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandı. Ancak yürütülen yargılama sürecinde savcılıkla yapılan anlaşma kapsamında daha hafif suçlamayı kabul etti. Eylül 2025'te iki yıl hapis cezasına çarptırılan Yates, halen Florida'daki bir cezaevinde bulunuyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAMAYACAK

Ocala News'in aktardığına göre Florida Sağlık Bakanlığı, Hemşirelik Kurulu ve sanığın avukatıyla yapılan değerlendirme sonrası meslekten men kararı aldı. Böylece Yates'in sağlık sektöründe yeniden görev yapmasının önü kapatıldı.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Marion County mahkeme kayıtları, Yates'in eşi Frank Yates'in, olayların ardından geçen ay resmi olarak boşanma davası açtığını ortaya koydu. Çiftin uzun süredir ayrı yaşadığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre olay sonrası polise ilk aşamada başvuru yapılmadı. Ancak durumu öğrenen bir aile üyesinin endişe duyarak yetkililere bildirimde bulunması üzerine süreç resmen başlatıldı. Yates, Kasım 2024'te gözaltına alındı.

UZUN SÜRELİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Mahkeme kararına göre Yates:

2 yıl hapis cezası çekecek

2 yıl denetimli serbestlik altında olacak

10 yıl boyunca cinsel suçlular siciline kayıtlı kalacak

200 saat kamu hizmeti yapacak

Para cezası ve mahkeme masraflarını ödeyecek

Savcılık, ceza anlaşmasının mağdurun psikolojik sağlığı göz önünde bulundurularak yapıldığını vurguladı.

Florida, Hukuk, Dünya

