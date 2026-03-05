ABD'de savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi - Son Dakika
ABD'de savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi

05.03.2026 07:53
Savaşın 6. gününde ABD, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin testini gerçekleştirdi. İki test yeniden giriş aracı Marshall Adaları'ndaki hedefe ulaştı. ABD ordusu testin önceden planlandığını açıkladı.

Dünya, altıncı gününe giren savaşın yarattığı gerilim ve belirsizlik içinde gelişmeleri yakından takip ederken, küresel askeri dengelere ilişkin dikkat çekici bir gelişme de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Cephe hatlarında çatışmalar sürerken ve uluslararası toplum olası bir genişleme riskini tartışırken, ABD ordusu stratejik caydırıcılık kapasitesinin önemli unsurlarından biri olan Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin testini gerçekleştirdi.

"BAŞARIYLA FIRLATILDI"

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LGM-30 Minuteman III balistik füzesi Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Test kapsamında füze üzerinde iki adet test amaçlı yeniden giriş aracı (re-entry vehicle) bulunuyordu.

ADADA BELİRLENEN HEDEFE ULAŞTI

Fırlatmanın ardından Pasifik Okyanusu üzerinde binlerce kilometre yol kat eden iki test aracı, Marshall Adaları'nda bulunan Kwajalein Adası'ndaki belirlenen hedef bölgeye başarıyla ulaştı. ABD ordusu testin önceden planlandığını ve mevcut savaş ya da güncel jeopolitik gerilimlere doğrudan bir yanıt niteliği taşımadığını vurguladı.

Yetkililer, gerçekleştirilen testin temel amacının Minuteman III sisteminin güvenilirliğini, doğruluğunu ve operasyonel performansını değerlendirmek olduğunu belirtti. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen bu füze sistemi, ABD'nin kara konuşlu nükleer caydırıcılık gücünün temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Savunma analistleri ise zamanlamanın dikkat çekici olduğuna işaret ediyor. Dünya farklı bölgelerde artan askeri gerilimler ve sıcak çatışmalarla karşı karşıya kalırken, büyük güçlerin stratejik silah sistemlerini test etmeye devam etmesi küresel güvenlik dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'nin gerçekleştirdiği Minuteman III testi, savaşın gölgesinde devam eden küresel askeri rekabetin ve büyük güçler arasındaki stratejik hesaplaşmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uluslararası güvenlik çevreleri, savaşın seyrinin ve büyük güçlerin atacağı adımların önümüzdeki günlerde küresel dengeleri daha da derinden etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

