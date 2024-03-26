ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bölümleri, Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpmasının ardından suya gömüldü.
Yangın Botu operatörü Andrew Doyle yaşanan olayı "Bir konteyner gemisi Baltimore'daki Key Köprüsüne çarptı. Köprünün bir kısmı çöktü. Birden fazla itfaiye ve polis botu yola çıktı" ifadeleriyle anlattı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, geminin çarpmasıyla köprünün saniyeler içinde yerle bir olduğu ve araçların suya gömüldüğü anlar yer aldı.
Resmi kaynaklardan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, acil müdahale ekiplerinin yola çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Son Dakika › Dünya › Baltimore'daki bir köprü, konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü - Son Dakika
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