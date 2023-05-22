ABD'de yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 10 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç

Yetkililer, Tarcy'nin küçük yaşta olan başka öğrencileri ile de ilişkiye girdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Geçen perşembe günü tutuklanan öğretmenin ilişkiye girdiği öğrencinin, okulundan mı yoksa başka bir okuldan olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLMİŞTİ

Tracy, matematik öğretmeni olarak gösterdiği performans ve öğrencileri ile kurduğu sağlam iletişim için yılın öğretmeni seçilmişti.

OKUL YETKİLİLERİ ŞAŞKIN

Tracy'nin görev yaptığı Californi'daki Yucaipa Lisesi yetkilieri, yaptıkları açıklamada öğretmen olarak çok iyi performans gösteren Tracy'nin, öğrencisi ile ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının kendilerini şoke ettiklerini söyledi. Tutuklanan öğretmenin yargılanmasına devam ediliyor.