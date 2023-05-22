ABD'de yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi - Son Dakika
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ABD'de yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi

22.05.2023 17:50

Amerika'da yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki Tracy Vanderhulst, 16 yaşındaki bir öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi.

Yetkililer, Tarcy'nin küçük yaşta olan başka öğrencileri ile de ilişkiye girdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Geçen perşembe günü tutuklanan öğretmenin ilişkiye girdiği öğrencinin, okulundan mı yoksa başka bir okuldan olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLMİŞTİ

Tracy, matematik öğretmeni olarak gösterdiği performans ve öğrencileri ile kurduğu sağlam iletişim için yılın öğretmeni seçilmişti.

Yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklandı

OKUL YETKİLİLERİ ŞAŞKIN

Tracy'nin görev yaptığı Californi'daki Yucaipa Lisesi yetkilieri, yaptıkları açıklamada öğretmen olarak çok iyi performans gösteren Tracy'nin, öğrencisi ile ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının kendilerini şoke ettiklerini söyledi. Tutuklanan öğretmenin yargılanmasına devam ediliyor.

Yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklandı
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi - Son Dakika


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