Dünya

ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?

23.01.2026 18:12
Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanlarının gerçekleştirdiği bir baskın, son yılların en büyük hak ihlali tartışmalarından birini başlattı. Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Liam Ramos'un operasyonda alıkonulması; okul yetkilileri tarafından ''hukuksuz bir gözaltı'' olarak nitelendirilirken, federal yetkililer olayı ''soğuktan kurtarma operasyonu'' olarak tanımladı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde düzenlenen bir göçmenlik operasyonu, ülkede büyük bir hukuk ve insan hakları tartışması başlattı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının operasyonu sırasında 5 yaşındaki Liam Ramos'un alıkonulması, yerel yetkililer ile federal hükümeti karşı karşıya getirdi.

    OKUL YOLUNDA GÖZALTI İDDİASI

    Olay, 20 Ocak'ta anaokulundan eve dönen küçük Liam ve babası Adrian Alexander Conejo Arias'ın evlerinin önünde durdurulmasıyla başladı. Okul yönetimi ve aile avukatı, 5 yaşındaki çocuğun "gözaltına alındığını" savunurken; BBC Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bu iddiayı reddederek, ajanların sadece "çocuğu koruma altına aldığını" ileri sürdü.

    ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: "TERK Mİ EDİLDİ ZORLA MI ALINDI ?

    Haberde tarafların iddiaları arasındaki keskin farklar dikkat çekiyor:

    ICE, "yasa dışı göçmen" olarak tanımladığı babanın ajanları görünce çocuğunu dondurucu soğukta terk edip kaçtığını, bu nedenle çocuğun güvenliğini sağlamak zorunda kaldıklarını iddia ediyor.

    Okul müdürü Zena Stenvik ve okul kurulu üyeleri ise, evde çocuğu alabilecek başka yetişkinler olmasına rağmen ICE ajanlarının küçük Liam'ı vermeyi reddettiğini ve çocuğu bir "ajan" gibi kullanarak kapıyı çaldırdıklarını öne sürüyor.

    JD VANCE'DEN SERT SAVUNMA

    Olayın siyasi boyutu da oldukça sıcak. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ICE ajanlarının başka seçeneği olmadığını savunarak, "Ajanlar ne yapacaktı? Beş yaşındaki bir çocuğun donarak ölmesine izin mi vereceklerdi?" ifadelerini kullandı. Ancak aile avukatı Marc Prokosch, ailenin kaçmadığını ve tüm yasal protokollere uyduğunu belirterek, baba ve oğulun Teksas'ta bir gözaltı merkezinde tutulduğunu doğruladı.

    Bu skandal, ABD Temsilciler Meclisi'nin göçmenlik bürolarını da içeren 1,2 trilyon dolarlık dev bütçeyi onayladığı bir dönemde patlak verdi.

    Okul müdürü Stenvik ise bütçelerden öte insani boyuta dikkat çekerek, "ICE'ın toplumumuzdaki yoğun faaliyetleri derin bir travmaya neden oluyor" dedi.

    3 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLÜMÜ ÜLKEYİ KARIŞTIRMIŞTI

    ICE ajanları 8 Ocak'ta da Minneapolis kentinde üç çocuk annesi bir kadını aracında vurarak öldürmüştü. ICE görevlileri üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Nicole Good'ın işlerini yapmalarına engel olmak için yollarını kestiğini iddia etmişti. Good'un aracının etrafını saran görevliler kadına aracından inmesini söylemiş, bu esnada oradan uzaklaşmaya çalışan kadını, bir memur çok yakın mesafeden vurarak öldürmüştü.

