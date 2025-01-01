ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz - Son Dakika
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Dünya

ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz

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ABD Federal Soruşturma Bürosu, New Orleans'ta kamyonetle kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldüren saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. FBI, saldırının ''terör eylemi'' olarak soruşturulduğunu belirtti.

01.01.2025 18:07
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ABD'nin New Orleans kentinde kamyonetle kalabalığa dalıp 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü olarak ele geçirildi. FBI yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu açıkladı.

KAMYONETLE KALABALIĞA DALDI: 10 ÖLÜ

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Görgü tanıkları, aracın kalabalığa dalmasının ardından sürücünün araçtan inerek çevreye ateş ettiği, polisin ise saldırgana karşılık verdiğini ifade etti.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Saldırının ardından olayın "terör saldırısı" olup olmadığı merak edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü ve saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

"EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLER BULUNDU"

FBI'ın New Orleans ofisinden Alethea Duncan ise yaptığı açıklamada, olay yerinde el yapımı patlayıcı düzenekler bulunduğunu ifade belirtti. Duncan, "El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu ve bunların kullanılabilir bir düzenek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

BIDEN'DAN "TAM FEDERAL DESTEK" TEKLİFİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının ardından New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile görüştüğü belirtildi. Biden'ın Cantrell'e "tam federal destek" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Biden'ın gün boyu saldırı hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

FBI, İLK BAŞTA BELEDİYE BAŞKANINI YALANLADI

Öte yandan FBI olay için, "Terör saldırısı" diyen belediye başkanını ilk başta yalanladı. FBI'dan ilk yapılan açıklamada, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." derken, daha sonra farklı bir açıklama yapmış oldu.

ABD\'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    ABD Başınız Sağolsun 18 77 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    konuşmasın diye mi öldürdüler 50 4 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Suriye İsrail Den bağımsız değil Orta doğuda planları bozuldu ve tekrar bu bölgeye çökmek için bahane yaratmaları gerekiyor o kadar basit ama herkesin hep yediği olay..Deaş deyip çökecekler Suriye Lübnan ve Filsitine 37 8 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Devamı gelir inş 15 17 Yanıtla
  • Berk Gürleyen:
    az önce belediye başkanıyla çeliştiler kazanan belediye başkanı oldu fbi geri adım attı olayı terör olayı olarak araştırıyolar şu an az önce haberde fbi uluslararası terör eylemi yoktur demişlerdi 15 1 Yanıtla
  • Tamer Kösen:
    Her zamanki gibi bunların içlerinden bir oyun ve olan insanlara oldu. 4 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Irkı ne acaba??? 1 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    11 eylül benzeri tiyatro suriyeden çıkmamak için yapılmış 0 0 Yanıtla
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