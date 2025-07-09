ABD'den çok konuşulacak bir yaptırım kararı geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli bir yaşa dışı İran finansal ağına yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
Bruce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "ABD Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli yasa dışı bir İran finansal ağına yaptırım uyguluyor. İran petrol ticaretinden elde edilen bu fonlar, on yıllardır İran'ın terörist vekillerini destekleyen İslam Devrim Muhafızları'na fayda sağlamakta."
Son Dakika › Dünya › ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var - Son Dakika
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