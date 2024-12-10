ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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Dünya

ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama

ABD\'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun Suriye topraklarına girişinin, güvenlik boşluğu nedeniyle 'geçici bir durum' olduğunu belirtti.

10.12.2024 01:14
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun, Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye topraklarına girmesinin, oluşan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu söyledi.

"ESAD'IN DEVRİLMESİ, TERÖRİSTLERİN DOLDURABİLECEĞİ BOŞLUK YARATTI"

Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de çöken rejim sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her ülkenin terörist örgütlere karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirten Miller, "Suriye ordusu (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'a bağlı rejim güçleri) müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi (Golan Tepeleri) etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattı." dedi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ GEÇİCİ"

"Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi." diyen Miller, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" kaydetti. Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı desteklediklerini yineledi.

İsrail'in bu işgal girişiminin bölge ülkeleri tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Miller, "Biz gerginliği azaltma ve istikrar sağlamaya çalışıyoruz." diyerek, bölgede sağlanacak bir istikrarın "İsrail dahil" tüm ülkelerin çıkarına olacağına değindi.

"ABD, HTŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilişkileri sorulan Sözcü Matthew Miller, "çeşitli gruplarla bazen doğrudan bazen de aracılarla" iletişim kurduklarını söyledi. "Son bir kaç gündür" bu görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Miller, Suriye içinde veya dışında bu tarz örgütlerle iletişim kurmanın kendileri için "birçok yolu" olduğunu dile getirdi. Miller, bu tür görüşmelerin devam edeceğini belirtirken ne konuşulduğu konusuna ayrıntılara girmek istemediğini ifade etti.

Sözcü Miller, Münbiç'te askeri muhalif güçlerle terör örgütü PKK/ YPG arasında yaşanan çatışmalarla ilgili "Kimsenin bu istikrarsızlık döneminden yararlanarak Suriye içinde kendi pozisyonlarını ilerletmeye çalışmasını istemiyoruz. Bunu, bölgedeki tüm ilgili taraflara açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG ile işbirliğinin devamı konusunda Miller, "SDG'ye destek konusunda raporumuzdaki duruşumuzda bir değişiklik olmadı." diyerek örgütün DEAŞ'a karşı mücadelede "hayati bir ortak" olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama - Son Dakika

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