ABD'de görev süresi 20 Ocak'ta dolacak olan Joe Biden yönetiminden Ukrayna'ya ek silah ve teçhizat desteği kararı geldi.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacaklarını duyurdu.
Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Ukrayna'nın savunması için 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat teslimatını duyuruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve 50'den fazla ülke Ukrayna ile birleşmiş durumda."
Son Dakika › Dünya › ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği - Son Dakika
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