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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

Son Güncelleme: 18.10.2023 04:33

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili olarak 'İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı' ifadesini kullandı. Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti ve ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu vurguladı. Öte yandan, İsrail'in hastaneyi bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirildi.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı - Son Dakika
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