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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü

15.11.2021 08:01

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet, geçtiğimiz günlerde görevden alındığı belirtilen YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'le görüştü. Bölgede yapılan görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen maddi ve mühimmat desteğinin artırılmasını talep etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir heyet, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG elebaşı Mazlum Kobani'yle bölgede bir araya geldi.

İKİ TERÖRİSTLE GÖRÜŞTÜLER

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİN ARTIRILMASINI İSTEDİLER

Bölgeye yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, görevden alındığı söylenen teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Mazlum Kobani, alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildiği öne sürülmüştü. Mazlum Kobani'nin yerine sözde SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş atandığı iddia edilmişti.

MAZLUM KOBANİ KİMDİR?

Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarındandır. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak aranıyor. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü - Son Dakika
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