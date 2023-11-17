ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze\'ye daha çok yakıt girişi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de daha çok yakıt girişine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun sadece yardım tırları için değil hastaneler ve diğer insani hizmetler için de gerekli olduğunu söyledi.

Miller, düzenlediği günlük basın brifinginde AA muhabirinin, " İsrail'in yakıtı savaşta silah olarak kullandığı fikrine katılıyor musunuz? Bize ABD'nin Gazze'ye yakıt girişi konusundaki yaklaşımını anlatabilir misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

İsrail'in yakıtı silah olarak kullanıp kullanmadığına dair bir açıklama yapmayan Miller, "Gazze'ye daha çok yakıt girmesi gerektiğine katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, İsrail hükümetine bu konuda baskı yaptıklarını belirterek, bu yakıtın sadece tırlar için değil, hastaneler ve diğer insani hizmetler için de gerekli olduğunu vurguladı.

"Hastanelerin havadan vurulduğunu görmek istemiyoruz"

İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef almasına ilişkin ise Miller, "Hastanelerin havadan vurulduğunu görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, Hamas'ın hastaneleri "karargah" olarak kullandığı iddialarını yinelerken, "İsrail'in hastanelerde sınırlı askeri operasyon yapması uygun olabilir ancak burada sivillere zararın en aza indirgenmesini istiyoruz. Hastaneleri çatışmaların ortasında görmek istemiyoruz." dedi.