ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, "ABD ve İsrail'in İran'la olan savaşı önümüzdeki haftalarda bitebilir." açıklamasını yaptı.

"ÇATIŞMA BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK"

Wright, ABC News'e verdiği demeçte, "Bu çatışma kesinlikle önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek," dedi ve "bundan daha erken de olabilir" diye ekledi.

Wright, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarının etkilerini birkaç hafta daha hissetmeye devam edeceklerini ancak çatışma bittiğinde bir rahatlama beklemeleri gerektiğini ifade etti. Yine de, "savaşlarda asla garanti olmadığını" belirterek temkinli konuştu.

"İRAN KÜRESEL ENERJİ ARZINA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİT"

Kısa vadeli aksaklıkları "gerekli bir bedel" olarak nitelendiren Wright, CNBC'ye yaptığı ayrı bir açıklamada ise yönetimin kısa vadeli enerji kesintilerini öngördüğünü söyledi. İran'ı "küresel enerji arzına yönelik en büyük tehdit" olarak tanımlayan Wright, "Diğer tarafa geçtiğimizde çok daha iyi bir konumda olacağız," dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI NAKLİYE İÇİN GÜVENLİ DEĞİL"

Hürmüz Boğazı'nın nakliye için güvenli olup olmadığı sorulduğunda ise doğrudan, "Hayır, değil," yanıtını verdi. Petrol fiyatlarının varil başına 200 doların üzerine çıkabileceği yönündeki endişeler hakkında konuşurken, İran'ın uyarılarını ciddiye almayarak, fiyatlandırmanın çatışmanın ne zaman sona ereceğine bağlı olacağını belirtti.

Wright'ın bu açıklamaları; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında, dönemin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere 1.200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bir süreçte geldi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.