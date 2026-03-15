ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

15.03.2026 18:17
ABD Enerji Bakanı Chris Wright Pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile savaşın birkaç hafta içinde sona ereceğini belirterek, 28 Şubat'ta başlayan ortak ABD-İsrail saldırılarından bu yana bir Kabine üyesinden gelen en kesin takvimlerden birini sundu.

"ÇATIŞMA BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK"

Wright, ABC News'e verdiği demeçte, "Bu çatışma kesinlikle önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek," dedi ve "bundan daha erken de olabilir" diye ekledi.

Wright, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarının etkilerini birkaç hafta daha hissetmeye devam edeceklerini ancak çatışma bittiğinde bir rahatlama beklemeleri gerektiğini ifade etti. Yine de, "savaşlarda asla garanti olmadığını" belirterek temkinli konuştu.

"İRAN KÜRESEL ENERJİ ARZINA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİT"

Kısa vadeli aksaklıkları "gerekli bir bedel" olarak nitelendiren Wright, CNBC'ye yaptığı ayrı bir açıklamada ise yönetimin kısa vadeli enerji kesintilerini öngördüğünü söyledi. İran'ı "küresel enerji arzına yönelik en büyük tehdit" olarak tanımlayan Wright, "Diğer tarafa geçtiğimizde çok daha iyi bir konumda olacağız," dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI NAKLİYE İÇİN GÜVENLİ DEĞİL"

Hürmüz Boğazı'nın nakliye için güvenli olup olmadığı sorulduğunda ise doğrudan, "Hayır, değil," yanıtını verdi. Petrol fiyatlarının varil başına 200 doların üzerine çıkabileceği yönündeki endişeler hakkında konuşurken, İran'ın uyarılarını ciddiye almayarak, fiyatlandırmanın çatışmanın ne zaman sona ereceğine bağlı olacağını belirtti.

Wright'ın bu açıklamaları; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında, dönemin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere 1.200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bir süreçte geldi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

18:10
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
17:53
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
