ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti - Son Dakika
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ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti

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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını veto etti. Oylamada 12 evet, 2 çekimser oy kullanılırken, ABD tasarıyı veto etti.

19.04.2024 00:23  Güncelleme: 01:11
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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.

ABD RET OYU VERDİ

15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy aldı. İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi.

ABD, Filistin'in BM tam üyeliği talebini veto etti

Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin "hayır" oyu kullanmaması ve toplamda 9 "evet" oyu alması gerekiyordu. Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu.

FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuştu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

ABD, Filistin'in BM tam üyeliği talebini veto etti

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı. BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti. BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu. Bunun ardından Cezayir, Filistin'in üyeliği için karar tasarısını müzakerelere açmıştı.

ABD, Filistin\'in BM\'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Yamaç: Dünya 5’ten büyük olmalı. BM’nin yapısı ya değişmeli ya da kökten kaldırılmalı. 130 10 Yanıtla Mustafa tufan: Güzel yorum tebrikler 46 9
  • muzaffer doğan: bu birleşik o.... çocuklarından ne hayır gelir dünyaya, tabiki veto edeceği belli 111 6 Yanıtla
  • Emrullah Kaya: Bu zalim ABD yıkılmadıkça dünyaya huzurun,barışın gelmesi mümkün değildir,Allah kahr eylesin. 100 4 Yanıtla
  • mustafa ekici: Katil ABD ve itrail 91 7 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Her taşın altında ABD var 4 1 Yanıtla

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