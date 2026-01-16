ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi - Son Dakika
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

16.01.2026 08:34
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında Grönland'ın satın alınmasına yönelik ilk toplantının verimli geçtiğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Grönland'ın güvenliğinin NATO'nun yanı sıra AB için de temel bir konu olduğunu vurgulayarak "Grönland siyasi, ekonomik ve mali olarak bize güvenebilir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Grönland ile ilgili tartışmalara ve dün yapılan Grönland toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkati çekerek, bu bölgenin Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

"TOPLANTI OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ"

Dün, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki toplantıyı "verimli" şeklinde nitelendiren Leavitt, "Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi." diye konuştu.

"TRUMP ULUSAL GÜVENLİK ÖNCELİĞİ OLARAK GÖRÜYOR"

Leavitt, "Başkan Trump, Grönland'in ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor." değerlendirmesini yaptı. ABD'li Sözcü, bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'e asker gönderme planının, Trump'ın kararını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yılın ilk yarısında AB'nin önceliğinin rekabetçilik ve savunma olacağına dikkati çekerek, Grönland'ın güvenliğine NATO'nun yanı sıra AB'nin de önem atfettiğini dile getirdi.

"GRÖNLAND BİZE GÜVENEBİLİR"

ABD'nin, Grönland'a yönelik tehdidine ilişkin bir soruyu ise von der Leyen, şöyle yanıtladı: "Açık olan şu ki Grönland siyasi, ekonomik ve mali olarak bize güvenebilir. Güvenliği söz konusu olduğunda, Arktik güvenliği tartışmaları her şeyden önce NATO'nun konusudur. Şunu da vurgulamak istiyorum ki Arktik ve Arktik güvenliği, AB için de temel konulardır ve bizim için de son derece önemlidir. Bu, diğer nedenlerin yanı sıra, Grönland'a yaptığımız yatırımları ve desteği ikiye katlamamızın nedenidir."

Von der Leyen, "AB'nin Grönland'da çok iyi bir itibarı var ve sahip olduğumuz mükemmel işbirliğine çok güveniyoruz. Bu nedenle, ABD de dahil olmak üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Arktik güvenliği konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti. Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

  Xalo Osman Xalo Osman:
    Siyasi ekonomik olarak güvenebilir diyor ama güvenlik yok, maşallah 2 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.