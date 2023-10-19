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ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına saldırı düzenlendi - Son Dakika

ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına saldırı düzenlendi

Son Güncelleme: 19.10.2023 23:17

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

SİHA SALDIRISI

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

YAKINLARDAKİ BİR DOĞAL GAZ BORU HATTI PATLADI

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğal gaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğal gaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.

ABD HELİKOPTERLERİ VE İHA'LARI HAVALANDI

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına saldırı düzenlendi - Son Dakika
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