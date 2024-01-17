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ABD, Yemen'deki Husileri yeniden terör örgütleri listesine aldı - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husileri yeniden terör örgütleri listesine aldı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Yemen'de İran destekli Husiler'i tekrar küresel terörist olarak kabul edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Husiler'in ticari gemilere yönelik füze saldırılarına devam etmesi nedeniyle kararı onaylayacak. ABD'li finans kuruluşlarından Husi bağlantılı varlıkların dondurulması ve grup üyelerinin ABD'ye girişinin yasaklanması istenecek.

ABD, Yemen\'deki Husileri yeniden terör örgütleri listesine aldı
17.01.2024 - 19:01,
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ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husiler'in terör listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sullivan, açıklamasında, Husiler'in Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etti.

ABD, Husiler'i yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldı

HUSİLER YENİDEN TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDE

Sullivan, "ABD, devam eden bu saldırılara karşılık olarak Husiler olarak da bilinen Ensarallah'ı Küresel Özel Terör Örgütü listesine ekledi." ifadesini kullanarak, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini belirtti. Husiler'in söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de kaydeden Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.

ABD, Husiler'i yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldı

Husiler, bu kararla, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yeniden "Küresel Özel Terör Örgütü" kapsamına girecek.

ABD, Husiler'i yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldı

2021'DE LİSTEDEN ÇIKARILMIŞLARDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti. Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

ABD, Husiler'i yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldı

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından mali ve askeri destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
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