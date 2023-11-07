ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! Ateşkes çağrısı yaptıkları İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer ediyorlar

Blinken\'a yaptıkları ilk değil! ABD\'ye daha önce de ayar vermişliği var

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye günlerdir bomba yağdırırken en büyük destekçisi ABD'den skandal bir hamle daha geldi. İkiyüzlülükte sınır tanımayan Biden yönetimi, ateşkes çağrısı yaptıkları İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer ediyor.

BOMBALAR İSRAİLLİ ANA ŞİRKETE DEVREDİLECEK

İsrail'e saldırıları durdurma ve insani ateşkes baskısı devam ederken, ABD, Tel Aviv yönetimine 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer edecek. Wall Street Journal tarafından görülen yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA, bombaları İsrail'in kullanması için İsrailli ana şirketine devredecek. Gazete , Biden yönetiminin 31 Ekim'de transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.

ATEŞKES ÇAĞRILARININ ARTTIĞI DÖNEMDE...

Haber, Beyaz Saray'ın, Başkan Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde sivillerin savaş alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin vermek için "taktik duraklamalar olasılığını tartıştıklarını" söylemesinden kısa bir süre sonra geldi. Netanyahu ateşkes çağrılarını geçtiğimiz pazar reddetti ve İsrailli rehinelerin tamamı Hamas tarafından iade edilene kadar böyle bir ateşkes olmayacağını söyledi.

İSRAİL BİR AYDIR SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı. İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.