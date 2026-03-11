Irak'ın Musul şehri düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındı. ABD'ye ait savaş uçakları tarafından icra edildiği belirtilen operasyonda, mühimmat depolarında şiddetli patlamalar meydana geldi.
Saldırı anına ait görüntülerde, yükselen alevler ve yoğun duman tabakası kameralara yansıdı. Yerel kaynaklar, saldırının Musul'un doğusundaki Bartella bölgesinde yoğunlaştığını ve bölgede ağır hasar oluştuğunu bildirdi.
Son Dakika › Dünya › ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?