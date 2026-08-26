ABD, İran'a Saldırı Yerine Yaptırımlar Uygulayacak - Son Dakika
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ABD, İran'a Saldırı Yerine Yaptırımlar Uygulayacak

ABD, İran\'a Saldırı Yerine Yaptırımlar Uygulayacak
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Marco Rubio, ABD'nin İran'a yeni saldırılar başlatmayacağını, yaptırımlara odaklanacağını belirtti.

(ANKARA) - ABD medyası, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Washington'ın İran'a yeni saldırılar başlatmak yerine yaptırımlar, deniz ablukası ve ekonomik baskıya ağırlık vereceğini söylediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun son günlerde bazı müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarına, Washington'ın "şimdilik" İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmasının beklenmediğini söylediği bildirildi.

Axios'un bir ABD'li yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Rubio, müttefikleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Trump yönetiminin İran'a yönelik mevcut politikasının ana hatlarını aktardı.

Rubio'nun, ABD'nin şu aşamada yeniden geniş çaplı askeri operasyonlara dönmeyi planlamadığını ancak İran'ın ilk saldıran taraf olması halinde yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini dışlamadığını söylediği belirtildi.

Başka bir ABD'li yetkili de söz konusu politikanın en azından ABD'deki ara seçimlerin sonrasına kadar sürmesinin beklendiğini, seçimlerin ardından yeni bir askeri saldırının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD: İRAN HÜRMÜZ ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

ABD'li yetkililer, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın büyük bölümündeki mayınları temizlemesi ve son haftalarda boğazın güney hattından geçen tankerlerin sayısının artmasının İran'ın küresel enerji piyasaları üzerindeki kozunu önemli ölçüde azalttığını savundu.

Bir ABD'li yetkili Axios'a, "İranlılar boğaz üzerindeki kontrolü kaybetti. Artık ABD kontrol ediyor" dedi. Habere göre Washington'ın mevcut stratejisi, İran'a yönelik askeri operasyonlardan şimdilik kaçınılması, ABD'nin deniz ablukası ve Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımları aracılığıyla ekonomik baskının artırılması ve Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji piyasalarına mümkün olduğunca fazla petrol taşınmasını içeriyor.

ABD'li yetkililer ayrıca deniz ablukasının İran'ı kritik petrol gelirlerinden mahrum bıraktığını, son iki haftada İran'ın başlıca petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nda neredeyse hiç tanker görülmediğini ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Axios'a yaptığı açıklamada, İran ekonomisinin "serbest düşüşte" olduğunu ve ülkenin askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunarak, Washington'ın İran yönetiminin kalan finansman kaynaklarını kesmeye çalıştığını söyledi.

"ŞU ANDA İRAN'LA MÜZAKERE ETMİYORUZ"

Savaşın başlamasından bu yana ABD ile İran arasında önemli bir arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir pazar günü İran yönetimiyle görüşmek üzere Tahran'a gitmişti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Munir ile görüştüğünü yalanlamazken, İran ile halihazırda devam eden veya planlanmış bir müzakere bulunmadığını açıkladı. Bir ABD'li yetkili Axios'a, "Şu anda İran'la müzakere etmiyoruz. Onları sıkıştırıyoruz. Baskı, İranlıları yeniden müzakere masasına getirebilir" dedi.

İran ile müzakereleri yürüten Beyaz Saray temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ise bugün sahadaki durum hakkında bilgi almak üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) ziyaret etmelerinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD, İran'a Saldırı Yerine Yaptırımlar Uygulayacak - Son Dakika

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