ABD, İran Ablukasında 31 Gemiyi Geri Döndürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik uygulanan abluka kapsamında bugüne kadar 31 geminin rotasından geri döndürüldüğünü veya limana dönmesi yönünde talimat verildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından paylaşılan bilgi notu ve infografikle, İran limanlarına yönelik yürütülen deniz ablukasının sahadaki operasyonel detayları aktarıldı. Yapılan açıklamada, abluka operasyonları çerçevesinde ABD güçlerinin toplam 31 gemiye müdahale ederek yönlerini değiştirmeleri veya limana geri dönmeleri talimatını verdiği belirtildi.

Paylaşılan görselde, İran limanlarına hiçbir geminin giriş veya çıkışına izin verilmediği vurgulanırken, ablukanın sadece Orta Doğu'da değil daha geniş bir alanda uygulandığına dikkat çekildi. Talimat verilen gemilerin büyük çoğunluğunun ABD güçlerinin yönlendirmelerine uyduğu kaydedilirken, geri döndürülen gemilerin büyük bir kısmının petrol tankeri olduğu bilgisi paylaşıldı.

CENTCOM'un paylaştığı infografikte, ablukayı fiilen uygulayan askeri güce dair istatistiklere de yer verildi. Operasyon kapsamında sahada 10 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı aktarıldı. Görev kuvveti içinde uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve güdümlü füze destroyerleri dahil olmak üzere 17'den fazla savaş gemisinin yer aldığı açıklandı. Ayrıca havada 100'ü aşkın savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı ve keşif-gözlem uçağının ablukaya destek verdiği bildirildi.