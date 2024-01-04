ABD, İran destekli milis grubunun Bağdat merkezini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, İran destekli gücü Harakat Hezbollah al-Nujaba'nın, Bağdattaki merkezini vurdu. Saldırıda üst düzey komutanAbu Taqwa ve yardımcısı öldürüldü.

İki patlamanın meydana geldiği saldırıda ölen diğer kişi olanAl-Saeedi,Bağdat Kuşağı Operasyonları'nın yardımcı komutanı olarak biliniyor.

Milisler, geçen ay Erbil'deki Amerikan güçlerine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Saldırı,İranlı General Kasım Süleymani ve onun Iraklı silah arkadaşının dördüncü ölüm yıl dönümünü anmasının ardından geldi. Bu ölümler, Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği bir saldırı sonucu gerçekleşmişti.

İran destekli milisler, özellikle Gazze savaşının patlak vermesinin ardından, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik drone saldırılarını artırdı.

Pentagon yetkililerine göre o zamandan beri 100'den fazla saldırı gerçekleştirildi.