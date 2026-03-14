ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti - Son Dakika
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD\'li bir şirket \'\'İran Dünya Kupası\'nda olmalı\'\' diyen Honda\'nın reklam anlaşmasını iptal etti
14.03.2026 20:17
Efsane Japon futbolcu Keisuke Honda İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımını desteklemesinin ardından ABD'li bir şirketin reklam anlaşmasından vazgeçtiğini açıkladı. ''İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum.'' demesinin ardından reklam anlaşmasını iptal edildiğini belirten Honda, ''Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz.'' şeklinde konuştu.

Japon futbolunun önde gelen isimlerinden Keisuke Honda, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımını desteklemesinin ardından ABD'li bir şirketin reklam anlaşmasından vazgeçtiğini duyurdu.

''İRAN'IN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINI İSTİYORUM''

39 yaşındaki eski Japon futbolcu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

AÇIKLAMA SONRASI REKLAM ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ

Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımında ise eski futbolcusu, "Görünüşe göre Dünya Kupası'na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı'na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

98 MAÇTA 37 GOL ATTI

Futbol kariyerini 2024 yılı sonunda bitiren Keisuke Honda, daha önce Milan, Botafogo, Vitesse gibi takımlarda forma giydi. Honda, Japonya Milli Takımı forması altında ise 98 maçta 37 gol kaydetti.

Son Dakika Dünya ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti - Son Dakika

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı Galatasaray'da Lucas Torreira kararı
Temeli atıldı O şehrimize 4 milyar TL’lik devasa spor yatırımı Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkçe mesaj Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
SON DAKİKA: ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti - Son Dakika
