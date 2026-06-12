ABD-İran Mutabakat Taslağı Açıklandı - Son Dakika
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ABD-İran Mutabakat Taslağı Açıklandı

12.06.2026 13:13
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ABD-İran ilişkilerinde 14 maddelik mutabakat taslağı, yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

(ANKARA) - İran basınında yer alan ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması, İran çevresindeki güçlerin çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması taahhütlerini içeriyor. Taslağa göre, İran'ın füze programı gündemde yer almayacak.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde, ABD ile İran arasındaki mutabakatın taslağına ilişkin detaylar aktarıldı. Buna göre, 14 maddelik taslakta, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde düşmanlıkların kalıcı ve derhal sona erdirileceği, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama ve İran'ın egemenliğine saygı göstereceği, deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılacağı ve ABD'nin İran çevresindeki güçlerini geri çekeceği belirtiliyor.

İran'ın düzenlemeleriyle Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılacağını belirtildiği taslakta, petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran'ın finansal kaynaklarına tam erişimi, ABD ve müttefikleri tarafından en az 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden yapılanma planlarının sunulması, nükleer konulara dahil nihai bir anlaşmaya varılması ve ABD'nin birincil, ikincil yaptırımlarının ve BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının tamamen kaldırılması için 60 günlük müzakereler, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki nükleer silah üretmeme taahhüdünü yeniden teyit edeceği taahhütleri yer alıyor.

Taslakta, müzakere sürecinde ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmama ve yeni yaptırımlar uygulamaması, nihai müzakerelerin sürdüğü 60 günlük dönemde İran'a ait bloke edilmiş 24 milyar doların serbest bırakılması, anlaşmanın uygulanması için bir izleme mekanizmasının kurulması ve nihai anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması taahhüt ediliyor. Ayrıca, taslakta nihai müzakerelerin, bloke edilmiş fonların yarısının serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılmasından önce başlamayacağı; nihai anlaşmanın yalnızca zenginleştirilmiş nükleer materyalin geleceği, uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması ve İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması konularını kapsayacağı; İran'ın füze programı ve direniş gruplarına verdiği desteğin ise kesin olarak müzakere gündemi dışında bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD-İran Mutabakat Taslağı Açıklandı - Son Dakika

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