ABD, İran petrol tankerlerine saldırdı; Tahran da Ürdün\'deki Amerikan üssünü hedef aldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran'ın iki kez bir Amerikan savaş gemisini hedef almasına misilleme olarak 8 Eylül'de Amerikan güçlerinin beş İran tankerine saldırdığını ve birini batırdığını bildirdi.CENTCOM'un açıklamasına göre, Umman Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ile bağlantılı dört İran petrol tankeri ve İran kıyılarındaki önemli bir petrol terminali olan Harg Adası yakınlarındaki bir başka tanker hedef alındı.Tahran, Ürdün'deki bir ABD üssüne füzeler fırlatarak karşılık verdi (füzelerin çoğu düşürüldü) ve Hürmüz Boğazı'nda iki ABD gemisine ve sekiz petrol tankerine saldırdığını açıkladı.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıların üzerinden altı aydan uzun süre geçti; iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar geçen hafta tırmandı.Asya piyasalarında petrol fiyatları yükseldi. Gösterge niteliğindeki Brent petrol varil başına 99,35 dolara yükselerek %1,5 artış gösterirken, ABD'de işlem gören petrolün fiyatı da %1,3 artarak 94,23 dolara çıktı.Ürdün Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, Ürdün'ün İran'a ait 20 füzeden 18'ini düşürdüğünü, bunlardan ikisinin ise ıssız bölgelere düştüğünü açıkladı. Devlet medyasına göre, İran Devrim Muhafızları, daha fazla misilleme saldırısı uyarısının ardından Çarşamba günü, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki ABD gemisine, sekiz petrol tankerine ve "kurallara uymayan " 10 gemiye saldırdıklarını açıkladı.Son gerilim, İran'ın bir ABD savaş gemisini balistik füzelerle hedef almasının ardından geldi. CENTCOM, füzelerin "başarıyla savuşturulduğunu" ve saldırılar sırasında hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.Buna karşılık ABD, hedef aldığı beş İran petrol tankerinin "İran Devrim Muhafızları ve bölgesel vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası" olduğunu söyledi.CENTCOM daha sonra yaptığı açıklamada, vurduğu gemilerden biri olan M/T Riesco'nun Umman Körfezi'nde battığını ve hasar görmüş geminin videosunu X platformunda yayınladığını belirtti. Son ABD saldırılarında bir İran petrol tankerinin hedef alındığı Hark Adası, İran'ın petrol ihracatı için kullandığı ana terminale ev sahipliği yapıyor. Ülkenin ham petrolünün yaklaşık %90'ı, anakaradan boru hatlarıyla taşınarak Körfez'deki bu ada üzerinden geçiyor.Petrol fiyatları üzerindeki baskı, bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasıyla daha da şiddetlendi. Suudi yetkililere göre, 8 Eylül Salı günü Yemen'deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine ve sivil altyapıya saldırdı ve 73 kişi yaralandı.Suudi Arabistan askeri ve enerji bakanlığı, insansız hava aracı ve füze saldırısının petrol tesislerinde ve fabrikalarında yangınlara yol açarak operasyonların geçici olarak durmasına neden olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilerin ABD ve İran arasında yaşanan son karşılıklı saldırılarla ilgili sorularına "durum oldukça açık" yanıtını verdi.Rubio, Kolombiya gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran, ABD donanma gemilerine saldırmaya devam ediyor. ve bunu her yaptıklarında veya yapmaya çalıştıklarında, tanker kaybedecekler. Sanırım bunu bugün de tekrar göreceksiniz" dedi.ABD'nin Salı günü düzenlediği saldırılar, İran donanmasının Hürmüz Boğazı'nda mürettebatsız bir ABD denizaltısını ele geçirdiğini iddia etmesinden saatler sonra gerçekleşti.CENTCOM sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetleri tarafından kullanılan insansız su altı aracının bir günden uzun süre önce arızalandığını" ve "devam eden operasyonları desteklemek amacıyla" bölgesel suları incelemek için kullanıldığını söyledi.Söz konusu arızalı insansız su altı aracının "hassas veri toplamayan veya gizli sonar ya da radar ekipmanı taşımayan eski bir model" olduğunu belirten yetkili, ABD'nin bölgesel sulardaki operasyonlarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.Peter Hoskins bu habere katkıda bulundu. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .