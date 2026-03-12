ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu

Haberin Videosunu İzleyin
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
12.03.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasında 13 gündür devam eden savaş animeye uyarlandı. Ali Hamaney öldürülmesiyle başlayan ve Mücteba Hamaney'in babasının yüzüğünü devralıp büyük intikam saldırısını başlatmasıyla süren kurgusal yapımda; suikast, haleflik ve dev füze saldırılarıyla dolu bir senaryo işlendi.

ABD- İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 13. gününde de devam ederken savaşın anime versiyonu hazırlandı.

HER ŞEY HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLIYOR

Söz konusu anime, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesiyle başlıyor. Devamında ise üst düzey bir generalin, operasyonun tamamlandığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verdiği sahne yer alıyor.

BABASININ YÜZÜĞÜNÜ DEVRALIYOR

Kurgunun ilerleyen kısmında ise Mücteba Hamaney sahneye çıkıyor. Babasının ölümünün ardından onun yüzüğünü ve İran bayrağını devraldığı görülen Mücteba Hamaney'in, bu sembollerle birlikte liderliği üstlendiği anlatılıyor. Videonun final bölümünde Mücteba Hamaney'in emriyle geniş çaplı bir karşı saldırı başlatıldığı sahneler yer alıyor. Senaryo İran tarafından füzelerin ateşlendiği görüntülerle son buluyor.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Savaşta yaşananların anlatısı üzerine kurulan "Hamaney geri döndü" isimli anime, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kültür Sanat, Ali Hamaney, Televizyon, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Rojin Kabaiş’in babasına yönelik tehdit iddialarına soruşturma Rojin Kabaiş'in babasına yönelik tehdit iddialarına soruşturma
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:33:27. #7.13#
SON DAKİKA: ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.