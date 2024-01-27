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ABD Kongresi Dışişleri Komitesi Başkanı F16'ların Türkiye'ye satışına onay vereceğini açıkladı - Son Dakika
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ABD Kongresi Dışişleri Komitesi Başkanı F16'ların Türkiye'ye satışına onay vereceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresine resmi bilgilendirme yaparak Türkiye'ye yapılacak olan 23 milyar dolarlık F16 ve modernizasyon paketini onayladığını belirtti. ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Ben Cardin, Türkiye ile ilişkilerin genişletilmesi ve NATO ittifakının güçlendirilmesi için F16 satışına onay vereceğini ifade etti.

ABD Kongresi Dışişleri Komitesi Başkanı F16\'ların Türkiye\'ye satışına onay vereceğini açıkladı
27.01.2024 - 10:51,
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ABD Kongresi Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Ben Cardin, F16'ların Türkiye'ye satışına onay vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise satışa onay verildiğine dair KOngre'ye resmi bildirimde bulundu.

ABD'nin diğer ülkelere silah satışında yetki sahibi ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Ben Cardin, " İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanması yönündeki önemli oyu için TBMM'yi ve bunu imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir ediyorum" dedi.

Cardin'in F16'ların Türkiye'ye satışına onay vereceği vurgulanan açıklamada "Türkiye ile ilişkilerimizde bu yeni bölümü başlatmayı, NATO ittifakını genişletmeyi ve Rusya'nın barışçıl komşularına karşı devam eden saldırganlığına karşı koymak için küresel müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ise dün ABD Kongresine resmi bilgilendirme yaparak ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin Türkiye'ye yapılacak olan 23 milyar dolarlık F16 ve modernizasyon paketini onayladığını belirtti.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri Bakanlığı, F-16 Uçağı Alımı ve Modernizasyonu ile ilgili ekipmanların Türkiye Cumhuriyeti'ne tahmini 23,0 milyar ABD Doları tutarında olası bir Yabancı Askeri Satışının onaylanması yönünde karar aldı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli bilgilendirmeyi bugün yaptı" denildi.

Kaynak: DHA
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