ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti - Son Dakika
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ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti

23.05.2022 18:39

NATO'ya üyelik için başvuran Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. Erdoğan, iki ülkenin de terörle arasına net çizgiler çekmesini isterken yaşanan gelişmelerin akabinde ABD'den skandal bir çıkış geldi. "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlığıyla yayınlanan yazıda ABD'li bir dergi askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili inanılmaz ifadeler kullandı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Askeri ittifak çatısı altında olası Rus tehdidi karşısında kendilerini korumaya almayı planlayan iki İskandinav ülkesi terör örgütü unsurlarını barındırdıkları gerekçesiyle Türkiye'nin direnciyle karşılaştı.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARALAMA KAMPANYASI

Türkiye, her iki ülkeden de terörle aralarına net çizgiler çekmesini isterken ABD merkezli National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı. "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

SKANDAL İFADELER: TÜRKİYE'NİN GİTME VAKTİ GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'açık sözlü olunması gerektiği' belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir" şeklindeki görüş savunuldu. Türkiye'nin açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi" ifadesi kullanıldı.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, NATO'YA KATILMAYA HAZIR"

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya'nın 'nihayet' NATO'da resmen yer alma zamanının geldiğine karar verdiği, Finlandiya'yı takip eden İsveç'in de NATO'ya katılmaya hazır olduğu kaydedildi.

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Son Dakika Dünya ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti - Son Dakika


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