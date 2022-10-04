ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var - Son Dakika
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ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var

04.10.2022 11:25

ABD'li diplomat Patrick N. Theros'un Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, tartışma yaratacak ifadelere yer verdi. Theros, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan sert söylemlerinin ardından Rusya lideri Putin'in olduğunu ileri sürerek, iki ülke arasında çıkacak olası bir savaşın en çok Putin'in işine yarayacağını söyledi.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunan basını iki ülke arasındaki ilişkiyi ve Rusya- Ukrayna savaşının bölgeye etkisini inceleyen bir analiz yayınladı.

"ÇATIŞMA EN ÇOK PUTİN'İN İŞİNE YARAR"

ABD'li Diplomat Patrick N. Theros tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye-Yunanistan arasında olası bir savaş 'felaket' olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan sert söylemlerinin ardında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olabileceği öne sürüldü. Theros, Ankara- Atina hattında olası bir çatışmanın en çok Putin'in işine yarayacağını vurguladı.

"OLASI BİR SAVAŞ DÜNYA EKONOMİSİNİ KAOSA SÜRÜKLER"

The National Herald'da yayımlanan makalede, "Böyle bir savaştan kim yararlanır?" sorusu irdelendi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ABD'li Diplomat Patrick N. Theros, olası bir savaşın Türkiye ve Yunanistan'a herhangi bir yarar sağlamayacağını vurgularken, bu durumdan en iyi etkilenecek olan ülkenin Rusya olduğunu savundu. Theros, "Türkiye-Yunanistan savaşı dikkatleri Ukrayna'dan çekerek bölgeye yoğunlaştırırken, NATO içinde de ciddi çatlaklara sebep olacak. Böyle bir savaş, Türk boğazlarını dünya çapında gıda kıtlığı sırasında Ukrayna'nın tahıl ve diğer önemli mal sevkiyatları da gerçekleşemeyecek. Ayrıca, olası bir savaş, Türkiye ve Yunanistan'dan Avrupa'ya giden Azerbaycan boru hattı gazına zarar vereceği için, Ukrayna savaşından dolayı zaten gergin olan dünya ekonomisi kaosa sürükleyecek. Bu noktada Putin, dünya ekonomisinin öyle bir kriz içinde olacağını ve Rus petrol ve gazına yönelik yaptırımların kaldırılmasının bir zorunluluk olacağını düşünebilir. Yani bu Putin için bir zafer olabilir" dedi.

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Son Dakika Dünya ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var - Son Dakika
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