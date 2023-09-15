ABD\'li Rapçi Kanye West ve eşi, ilginç kıyafetleriyle Türk dönercinin kuyruğunda görüldü

ABD'li rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori bir süredir Avrupa'da tatil yapıyor. Daha önce uygunsuz davranışlarından dolayı gündeme gelen çift, bu sefer de Berlin'deki bir Türk dönercinin kuyruğunda görüldü.

ÖNCELİK VERİLMEDİ

Berlin'deki bir Türk dönerciye giden çift, uzun kuyruğa aldırış etmeden sıraya girdi. Alman medyası Bild'e konuşan görgü tanıkları, West'in sıra beklememek için öncelik istediğini ancak mekan sahiplerinin talebi reddettiğini ileri sürdü. 45 dakika sıra bekleyen ikili daha sonra yemeklerini alarak bir bankta oturarak yedi.

TRANSPARAN KIYAFETLE DÖNER SIRASINA GİRDİ

Çiftin yaptığı kombin ise görenleri şaşkına çevirdi. Simsiyah giyinen Kanye West, yüzünü ve başını siyah bir şalla kapatırken eşi de transparan bir tulum ve topuklu ayakkabı tercih etti. Öte yandan Kanye West, sıra beklerken fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranlarını da geri çevirdi.