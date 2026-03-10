ABD\'li Senatör: İran\'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz

ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Kongre'de katıldığı basına kapalı İran brifinginin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AMERİKAN ASKERLERİNİ İRAN'A GÖNDERME YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Senato'daki 15 yıllık görev süresinde bir brifingden ilk kez bu denli memnuniyetsiz ve soru işaretleriyle dolu şekilde çıktığını kaydeden Blumenthal, Başkan Donald Trump yönetiminin Amerikan halkına açıklaması gereken çok şey olduğunu söyledi. Blumenthal, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basma ihtimaline ilişkin, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'da Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"BU SAVAŞ, AMERİKAN HALKI TARAFINDAN DEĞİL, BAŞKAN TARAFINDAN SEÇİLMİŞ BİR SAVAŞ"

Birçok sorusunun cevapsız kaldığına işaret eden Blumenthal, bölgeye gönderilen Amerikan askerlerinin hayatlarını ne için tehlikeye attıkları hususunda endişeli olduğunu belirtti. Rusya ile Çin'in de İran'a destek olduğunu savunan Blumenthal, "Bu savaş, Amerikan halkı tarafından değil, Başkan tarafından seçilmiş bir savaş." ifadesini kullandı. Savaşın ekonomik maliyeti konusunda da kendilerine aktarılanlardan tatmin olmadıklarını vurgulayan Blumenthal, "Savaşın maliyeti konusunda kafamızda daha da fazla soru oluştu." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.