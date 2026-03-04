Savaş brifingini duyan senatör kamera karşısına geçti: Çok endişeliyim

ABD'de İran'la artan gerilim Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Kongre üyelerine kapalı kapılar ardında yapılan güvenlik bilgilendirmesinin ardından ABD'nin İran'a kara birlikleri gönderebileceği ihtimalinden ciddi şekilde endişe duyduğunu açıkladı.

"KARA OPERASYONU GERÇEKÇİ BİR SENARYO HALİNE GELDİ"

Blumenthal, yönetimin planlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sonrası yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin sahaya sürülmesi olasılığının giderek daha gerçekçi bir senaryo haline geldiğini söyledi. Senatör, "Bu bilgilendirmeden sonra kara birliklerini sahaya sürmek zorunda kalabileceğimiz ve yönetimin hedeflerine ulaşmak için ABD askerlerinin gerekli olabileceği konusunda her zamankinden daha fazla endişeliyim." ifadelerini kullandı.

"İRAN STRATEJİSİ NET DEĞİL"

ABD'li senatör, yönetimin İran'a yönelik stratejisinin de net olmadığını vurguladı. Blumenthal, Washington'ın önceliğinin İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak mı, balistik füze programını hedef almak mı, rejim değişikliğini sağlamak mı yoksa İran'ın bölgedeki faaliyetlerini durdurmak mı olduğunun belirsizliğini koruduğunu belirtti.

"AMERİKAN HALKININ DA BİLGİLENDİRİLMESİ ŞART"

Blumenthal ayrıca yönetimin yalnızca Kongre üyelerini değil Amerikan halkını da süreç hakkında bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Senatör, "Yönetim sadece Kongre için değil, Amerikan halkı için de bilgilendirme yapmakla sorumlu. Bu konuda hiçbir şey gizli kalmamalı. Amerikan halkı da neler olup bittiğini bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de İran'la yaşanan gerilimin tırmanmasıyla birlikte Washington yönetiminin atacağı adımlar hem Kongre'de hem de kamuoyunda yakından takip ediliyor. Özellikle kara birliklerinin olası konuşlandırılması ihtimali, ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir askeri operasyona girişebileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.