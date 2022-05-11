ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatından yeni görüntüler çıktı - Son Dakika
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ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatından yeni görüntüler çıktı

11.05.2022 11:41

ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatının görüntülerinin çıkmasının ardından Rusya'nın Moskova'dan sonraki en önemli kenti olan St. Petersburg şehrine 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede çok sayıda zırhlı ve askeri araç görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 77. güne girildi. İki taraf arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken savaş ülkenin doğu bölgesinde şiddetlenmeye başladı. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan bir videoda, ABD bayraklı çok sayıda tankın Finlandiya'dan Rus sınırına doğru hareket ettiği görüldü.

ST. PETERSBURG'A 300 KİLOMETRE UZAKLIKTA

ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatının görüntülerinin çıkmasının ardından uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın en önemli şehirlerinden olan St. Petersburg kentine yalnızca 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede gerilimin yakın zamanda artacağı öngörüldü.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan sevkiyat hakkında Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov değerlendirmelerde bulundu. Peskov, ABD'nin tank, teçhizat ve silah sevkiyatının farkında oldukları belirtilirken "Ordumuz, ABD, İngiltere ve NATO'nun, Ukrayna ordusunu istihbarat ve diğer unsurları aktardığının farkında. Bu gayet iyi bir şekilde bilinmektedir." ifadelerine yer verdi.

RUSYA BALTIK ÜLKELERİNİ TEHDİT EDİNCE SEVKİYAT BAŞLAMIŞTI

Ukrayna'nın işgali üzerine Baltık ülkeleri NATO'ya katılmaya sıcak baktıklarını açıklamıştı. Putin'in kırmızı çizgisi olan bu durum karşısında Rusya, Finlandiya, İsveç ve Norveç'i tehdit etmişti. Tehditler sonrası ABD ve İngiltere bölgeye çok sayıda askeri araç göndermişti.

RUS İŞGALİNDE SON DURUM

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede Rus ordusunun toplam 26 bin asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1170 tank, 2 bin 808 zırhlı araç, 519 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Rus güçlerinin 1980 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 380 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

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Son Dakika Dünya ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatından yeni görüntüler çıktı - Son Dakika


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