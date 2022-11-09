ABD'li anne kızının doğum günü için 27 kişiye davetiye yolladı ama partiye kimse katılmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yürek burkan olay, sosyal medyada viral oldu. İddialara göre Breanna Strong adlı kadın, kızı Avery'nin üçüncü yaş günü için ciddi bir kutlama hazırlığına girişti.

27 AİLEYE DAVETİYE GİTTİ

27 aileye de kutlamaya çocuklarını göndermeleri için davetiye gitti. Kutlama günü geldiğinde ise hiç beklenmedik bir şey yaşandı ve davetiye gönderilen çocukların hiçbiri doğum günü partisine katılmadı.

PARA VE HAZIRLIKLAR BOŞA GİTTİ

Genç kadının yaptığı bütün hazırlıklar boşa gitti ancak bundan daha kötüsü vardı. Çünkü hem Breanna Strong'un hem de küçük kızı Avery'nin kalbi kırıldı. Doğum gününe neden kimsenin katılmadığı ise bilinmiyor.