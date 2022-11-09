ABD'li anne kızının doğum günü için 27 kişiye davetiye yolladı ama partiye kimse katılmadı - Son Dakika
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ABD'li anne kızının doğum günü için 27 kişiye davetiye yolladı ama partiye kimse katılmadı

09.11.2022 10:44

ABD'nin Utah şehrinde yaşayan Breanna Strong adlı kadın, kızı Avery'nin üçüncü yaş günü için 27 çocuğa davet gönderdi ve hazırlık yaptı. Fakat kutlama günü geldiğinde hiç kimsenin doğum gününe katılmadığını gören anne, büyük üzüntü yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yürek burkan olay, sosyal medyada viral oldu. İddialara göre Breanna Strong adlı kadın, kızı Avery'nin üçüncü yaş günü için ciddi bir kutlama hazırlığına girişti.

Kızının doğum günü için davetiye gönderen anne, kutlama günündeki tabloyla yıkıldı

27 AİLEYE DAVETİYE GİTTİ

27 aileye de kutlamaya çocuklarını göndermeleri için davetiye gitti. Kutlama günü geldiğinde ise hiç beklenmedik bir şey yaşandı ve davetiye gönderilen çocukların hiçbiri doğum günü partisine katılmadı.

Kızının doğum günü için davetiye gönderen anne, kutlama günündeki tabloyla yıkıldı

PARA VE HAZIRLIKLAR BOŞA GİTTİ

Genç kadının yaptığı bütün hazırlıklar boşa gitti ancak bundan daha kötüsü vardı. Çünkü hem Breanna Strong'un hem de küçük kızı Avery'nin kalbi kırıldı. Doğum gününe neden kimsenin katılmadığı ise bilinmiyor.

Kızının doğum günü için davetiye gönderen anne, kutlama günündeki tabloyla yıkıldı
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SON DAKİKA: ABD'li anne kızının doğum günü için 27 kişiye davetiye yolladı ama partiye kimse katılmadı - Son Dakika
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