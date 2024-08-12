ABD Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı gönderdi

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Orta Doğu’da gerilim artarken, ABD bölgeye bir güdümlü füze denizaltısı gönderdi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, yola çıkartılan bir uçak gemisinin de bölgeye daha çabuk ulaşması için daha hızlı yol alacağını belirtti.

Washington’ın bu hamleleri, Hizbullah’ın üst düzey bir komutanı ve Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinden sonra bölgede gerilimin tırmanmasını izliyor.

Aynı zamanda, ABD’nin İsrail’i İran’da gelebilecek herhangi bir misillemeye karşı savunmaya yardımcı olma kararlılığının da bir işareti olarak görülüyor.

Austin de müttefiklerini korumak için “mümkün olan her adımı atacaklarını” söyledi.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın ne zaman ve nasıl bir tepki verebileceği yakından izleniyor.

İran Haniye suikastından İsrail’i sorumlu tuttu ve karşılık verecekleri taahhüdünde bulundu.

İsrail henüz suikastla ilgili bir yorum yapmazken suikastın arkasında olduğuna yönelik yaygın bir inanç var.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Austin’in USS Georgia güdümlü füze denizaltısını bölgeye gönderdiği belirtildi.

Washington ayrıca, F-35 savaş uçakları taşıyan USS Abraham Lincoln uçak gemisine bölgeye yolculuğu hızlandırma talimatı verdi.

Uçak gemisi, bölgedeki bir Amerikan gemisiyle görev değişimi için gönderilmişti.

İran’ın ne yapmayı planladığı belirsizliğini koruyor.

Bu arada, İsrail’e bir olası saldırı da İran destekli Hizbullah örgütünden gelebilir.

Örgüt, üst düzey komutanı Fuad Şükr’ün Beyrut’taki suikasla öldürülmesine yanıt vereceğini belirtmişti.

ABD'den müzakerelere dönüş çağrısı

Biden yönetimi İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacak Gazze’deki ateşkesin bölgedeki gerilimi azaltmanın en iyi yolu olduğuna inanıyor ve geçen Perşembe günü müzakerelere geri dönüş çağrısı yaptı.

Ancak Hamas, dün gece ABD’nin görüşmeleri canlandırma çabalarına, İsrail’in zaten masada olan anlaşmayı uygulamaya zorlanması gerektiği karşılığını verdi.

Hamas ayrıca, yeni müzakere turlarına girişmek yerine, ateşkes görüşmelerinin daha önceki planlar temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak açıklamada, prensip olarak görüşmelere geri dönüş işareti verildi.

Washington daha önce görüşmelerden sonuç alınamamasından Hamas’ı sorumlu tutuyordu.

Ancak İsrail basınındaki haberlerde, ABD’nin giderek artan oranda koalisyon hükümetindeki anlaşmaya karşı çıkan aşırı sağcıları tatmin etmek isteyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kısmen sorumlu görmeye başladığı belirtildi.

Beyaz Saray geçen hafta ilk kez İsrail hükümetinin bir üyesini, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i açıkça eleştirdi.

Smotrich Hamas’a teslim olmak anlamına geleceği için İsrail’in ABD’nin ateşkes görüşmeleri baskısına karşı çıkması gerektiğini söylemişti.

Ulusal Güvenlik Söcüsü John Kirby de Smotrich’ih “çok yanlış” olduğunu söylemiş ve yanlış iddialarda bulunmakla suçlamıştı.