ABD Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

ABD Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı gönderdi

Orta Doğu'da gerilimin artması üzerine ABD, bölgeye bir güdümlü füze denizaltısı gönderdi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgeye daha hızlı ulaşması için bir uçak gemisinin de yola çıktığını belirtti. Bu hamleler, Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı ve Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinden sonra gerilimin tırmanmasını izliyor.

12.08.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu’da gerilim artarken, ABD bölgeye bir güdümlü füze denizaltısı gönderdi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, yola çıkartılan bir uçak gemisinin de bölgeye daha çabuk ulaşması için daha hızlı yol alacağını belirtti.

Washington’ın bu hamleleri, Hizbullah’ın üst düzey bir komutanı ve Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinden sonra bölgede gerilimin tırmanmasını izliyor.

Aynı zamanda, ABD’nin İsrail’i İran’da gelebilecek herhangi bir misillemeye karşı savunmaya yardımcı olma kararlılığının da bir işareti olarak görülüyor.

Austin de müttefiklerini korumak için “mümkün olan her adımı atacaklarını” söyledi.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın ne zaman ve nasıl bir tepki verebileceği yakından izleniyor.

İran Haniye suikastından İsrail’i sorumlu tuttu ve karşılık verecekleri taahhüdünde bulundu.

İsrail henüz suikastla ilgili bir yorum yapmazken suikastın arkasında olduğuna yönelik yaygın bir inanç var.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Austin’in USS Georgia güdümlü füze denizaltısını bölgeye gönderdiği belirtildi.

Washington ayrıca, F-35 savaş uçakları taşıyan USS Abraham Lincoln uçak gemisine bölgeye yolculuğu hızlandırma talimatı verdi.

Uçak gemisi, bölgedeki bir Amerikan gemisiyle görev değişimi için gönderilmişti.

İran’ın ne yapmayı planladığı belirsizliğini koruyor.

Bu arada, İsrail’e bir olası saldırı da İran destekli Hizbullah örgütünden gelebilir.

Örgüt, üst düzey komutanı Fuad Şükr’ün Beyrut’taki suikasla öldürülmesine yanıt vereceğini belirtmişti.

ABD'den müzakerelere dönüş çağrısı

Biden yönetimi İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacak Gazze’deki ateşkesin bölgedeki gerilimi azaltmanın en iyi yolu olduğuna inanıyor ve geçen Perşembe günü müzakerelere geri dönüş çağrısı yaptı.

Ancak Hamas, dün gece ABD’nin görüşmeleri canlandırma çabalarına, İsrail’in zaten masada olan anlaşmayı uygulamaya zorlanması gerektiği karşılığını verdi.

Hamas ayrıca, yeni müzakere turlarına girişmek yerine, ateşkes görüşmelerinin daha önceki planlar temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak açıklamada, prensip olarak görüşmelere geri dönüş işareti verildi.

Washington daha önce görüşmelerden sonuç alınamamasından Hamas’ı sorumlu tutuyordu.

Ancak İsrail basınındaki haberlerde, ABD’nin giderek artan oranda koalisyon hükümetindeki anlaşmaya karşı çıkan aşırı sağcıları tatmin etmek isteyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kısmen sorumlu görmeye başladığı belirtildi.

Beyaz Saray geçen hafta ilk kez İsrail hükümetinin bir üyesini, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i açıkça eleştirdi.

Smotrich Hamas’a teslim olmak anlamına geleceği için İsrail’in ABD’nin ateşkes görüşmeleri baskısına karşı çıkması gerektiğini söylemişti.

Ulusal Güvenlik Söcüsü John Kirby de Smotrich’ih “çok yanlış” olduğunu söylemiş ve yanlış iddialarda bulunmakla suçlamıştı.

Kaynak: BBC

İsmail Haniye, Lloyd Austin, Orta Doğu, Savunma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement