ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın İsrail'e saldırısı gerçekleşmez umuyoruz - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın İsrail'e saldırısı gerçekleşmez umuyoruz

ABD Savunma Bakanlığı: İran\'ın İsrail\'e saldırısı gerçekleşmez umuyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İran'ın İsrail'e olası saldırısının gerçekleşmemesini umduğunu belirtti. Ryder ayrıca Ukrayna ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

27.08.2024 11:44
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İran'ın İsrail'e olası saldırısının gerçekleşmemesini 'umduğunu', ancak İranlı yetkililerin açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Ryder, dün gece düzenlediği basın toplantısında İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryder, İran'ın İsrail'e olası saldırısının gerçekleşmemesini umduğunu belirterek, "Umarız durum böyle değildir. Ancak yine de İranlı liderler ve diğer vekil gruplar tarafından kamuoyuna yapılan bazı açıklamalara dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla bunu ciddiye almak zorundayız. Dolayısıyla, bir saldırı tehdidi olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz ve yine, saldırıya uğramaları halinde İsrail'in savunmasını destekleyebilmek ve kuvvetlerimizi koruyabilmek için iyi bir şekilde konumlanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA, KURSK'TA TAMPON BÖLGE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR'

Ryder, Ukrayna ile ilgili soruları da yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi işaret ederek, Ukrayna'nın Kursk'ta bir tampon bölge oluşturmaya çalıştığını belirten Ryder, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Zelenski'nin bir tampon bölge oluşturmak için çalıştıklarını söylediğini duydunuz. Dolayısıyla, egemenlik alanlarını güvence altına almak ve gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmak için yürüttükleri daha geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası olarak bunun neleri gerektirdiğini daha iyi anlamak için onlarla tekrar iletişim kuruyoruz çünkü açıkçası bu, beraberinde bazı gereklilikleri de getiriyor. Bizim odak noktamız, biliyorsunuz, bunu daha önce de söylediğimi duydunuz, onların gelecekteki Rus saldırganlığını caydırabilecek özgür ve egemen bir ulus olarak kalmalarına yardımcı olmaktır. Yani stratejik olarak odak noktamız bu. Kursk ile ilgili olarak; bu daha geniş bir çabanın parçası mı? Yine, bu sadece Ukraynalıların cevaplayabileceği bir soru. Daha geniş stratejik son duruma yönelik güvenlik yardımı gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanlığı: İran'ın İsrail'e saldırısı gerçekleşmez umuyoruz - Son Dakika

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