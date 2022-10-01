ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın

Türkiye ile ABD arasında F-16 bilmecesi sürüyor. Türkiye ödeme yaptığı halde F-35'ler ABD tarafından verilmemiş, ardından Türkiye ABD'den F-16'ların son versiyonu olan Block 70/72'lerden 40 adet, var olan jetleri için de piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti talep etmişti. Bu talebe ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'den Türkiye karşıtı bir hamle geldi.

F-16'LARIN ŞARTLI VERİLMESİ İÇİN ÖNERİ SUNDU

Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı ile verilmesini içeren bir öneri sundu. Öneri kabul edilirse senatonun savunma bütçe tasarısına girecek. Benzer bir öneri daha önce Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

''TÜRKİYE DÜŞMANCA İHLALLER YAPTI''

Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Menendez, Yunanistan ile yaşanan krize değindi. Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında "düşmanca ihlallerde" bulunduğunu ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için katılım sürecinde Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE NATO'YU TEHLİKEYE ATIYOR"

Demokrat Partili Menendez, " Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var. Türkiye'nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU "ŞARTLI ANLAŞMAYI KABUL ETMİYORUZ" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan, böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" demişti.