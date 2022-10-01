ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın

01.10.2022 10:44

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin olarak skandal bir fikir ortaya attı. Menendez, Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı önerisinde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında F-16 bilmecesi sürüyor. Türkiye ödeme yaptığı halde F-35'ler ABD tarafından verilmemiş, ardından Türkiye ABD'den F-16'ların son versiyonu olan Block 70/72'lerden 40 adet, var olan jetleri için de piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti talep etmişti. Bu talebe ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'den Türkiye karşıtı bir hamle geldi.

F-16'LARIN ŞARTLI VERİLMESİ İÇİN ÖNERİ SUNDU

Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı ile verilmesini içeren bir öneri sundu. Öneri kabul edilirse senatonun savunma bütçe tasarısına girecek. Benzer bir öneri daha önce Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

''TÜRKİYE DÜŞMANCA İHLALLER YAPTI''

Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Menendez, Yunanistan ile yaşanan krize değindi. Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında "düşmanca ihlallerde" bulunduğunu ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için katılım sürecinde Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE NATO'YU TEHLİKEYE ATIYOR"

Demokrat Partili Menendez, " Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var. Türkiye'nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU "ŞARTLI ANLAŞMAYI KABUL ETMİYORUZ" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan, böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" demişti.

YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:16 Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:54 Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere "Z yokuşu" tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
12:11 BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek
11:45 Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı
11:29 Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü
11:08 Bakan Kurum: 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık
11:03 İran iç savaşa doğru sürüklenirken şeriat yanlısı İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının düğünde öpüştüğü görüntüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 14:12:08. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement