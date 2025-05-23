ABD Suriye'deki Yaptırımları Kaldırma Sürecini Başlattı

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatını verdiğini, sürecin başlatıldığını ve ilgili kurumların uygulama aşamasında olduğunu söyledi.

Bruce, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olarak, "Bu konu uzun süredir gündemdeydi. Başkan Trump, artık zamanının geldiğine karar verdi" dedi. Yaptırımların kaldırılması yönündeki kararın Hazine Bakanlığı gibi çeşitli kurumlar tarafından yürütüleceğini vurgulayan Bruce, "Bu bir süreç ve zaman alacak, ancak Trump yönetimi işleri hızlandırmak konusunda kararlı" ifadesini kullandı. Bruce net bir tarih vermese de sürecin alışılmıştan daha hızlı tamamlanacağını belirtti.

Bruce, Washington'da dün, İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan iki personelin öldürülmesini "iğrenç bir cinayet" olarak nitelendirdi. Bruce, ABD'nin İsrail halkıyla ve Washington'daki elçilikle dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Güvenlik birimlerinin soruşturmayı sürdürdüğünü belirten Bruce, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "sorumlular adalete teslim edilecek" mesajını paylaştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile enerji anlaşması: Bağdat'tan tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani bu hafta ABD ziyareti sırasında Amerikan şirketleriyle 110 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalamıştı. Bruce, "Irak'ın enerji bağımsızlığı" için bu anlaşmaların önemli olduğunu, Erbil-Bağdat arasındaki gerilime rağmen ABD'nin Kürt bölgesine ekonomik desteği sürdüreceğini söyledi. Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Barzani ile görüşeceğini ve bu görüşmede de ekonomik iş birliği ve özerk Kürt bölgesine ABD'nin desteği ele alınacak.

İran ile nükleer görüşmeler: "Trump'ınteklifleri net"

İranlı temsilcilerle Roma'da bugün yapılacak beşinci tur nükleer müzakereler öncesinde konuşan Bruce, ABD'nin hedefinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kesin biçimde engellemek" olduğunu yineledi. Bruce, ABD heyetine Steve Witkoff'un başkanlık ettiği görüşmelerin, Trump yönetiminin "kapsamlı ve kalıcı çözümler" arayışının bir parçası olduğunu belirtti.

BM'nin Filistinli mültecilerle dayanışma ajansı UNRWA yerine Gazze Insani Yardım Vakfı

ABD Dışişleri Sözcüsü yeni Gazze İnsani Yardım Vakfı üzerinden yapılacak insani yardımlara ilişkin güvenlik ve lojistik tartışmalarına yanıt verdi. Gazetecilerin vakfın faaliyetlerinde özel güvenlik firmalarının kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorularına ilişkin Bruce, bu konuda doğrudan detay vermekten kaçınmakla birlikte, "yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasının" en önemli öncelik olduğunu söyledi.

Bruce, "Bu vakıf hükümetten bağımsız hareket ediyor. Ancak, temel mesele şu: Eğer yardımlar güvenli ve etkili bir şekilde sahaya ulaştırılacaksa, bu sürecin korunması gerekiyor. Gazze'de faaliyet gösteren terörist yapılar, tıbbi ve gıda yardımlarının geçişini uzun süredir engelliyor" dedi.

Vakıf çalışmaları kapsamında özel güvenlik personeli Gazze'de silahlı görev yapabilek mi?

Gazetecilerin, vakıf çalışmaları kapsamında özel güvenlik personelinin sahada silahlı görev yapabileceği yönündeki haberleri sorması üzerine Bruce, bu tür iddialara doğrudan yanıt vermeyerek, "Yardımların terör gruplarının eline geçmeyeceğinden emin olmalıyız. Bunun için güvenlik desteği gerekebilir. Ama bu desteğin biçimi, vakfın kendi sorumluluğundadır" ifadesini kullandı.

Bruce, ABD'nin vakfın faaliyetlerini izlediğini ve sürecin insani yardım ilkelerine uygun ilerlemesinin önem taşıdığını belirterek, "Gazze'ye yardım ulaştırılması artık insani bir gereklilik. Ancak bu yardımların, Hamas gibi terör örgütlerinin denetimine girmemesi gerekiyor. Sağlıklı bir yardım zinciri kurmak, tüm tarafların sorumluluğunda" dedi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın nasıl bir model oluşturacağı ve ABD'nin bu süreci nasıl şekillendireceği, henüz belirsizliğini korurken bu yeni yapının BM'ye başlı Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'ya alternatif olurturmak amacıyla kurulduğu düşünülüyor. İsrail UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlamış ve ajansın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanmıştı. Ardından ABD, de UNRWA'ya sağladığı mali yardımları geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.