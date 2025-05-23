ABD Suriye'deki Yaptırımları Kaldırma Sürecini Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Suriye'deki Yaptırımları Kaldırma Sürecini Başlattı

23.05.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatını verdi, sürecin hızlandırılacağı belirtildi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatını verdiğini, sürecin başlatıldığını ve ilgili kurumların uygulama aşamasında olduğunu söyledi.

Bruce, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olarak, "Bu konu uzun süredir gündemdeydi. Başkan Trump, artık zamanının geldiğine karar verdi" dedi. Yaptırımların kaldırılması yönündeki kararın Hazine Bakanlığı gibi çeşitli kurumlar tarafından yürütüleceğini vurgulayan Bruce, "Bu bir süreç ve zaman alacak, ancak Trump yönetimi işleri hızlandırmak konusunda kararlı" ifadesini kullandı. Bruce net bir tarih vermese de sürecin alışılmıştan daha hızlı tamamlanacağını belirtti.

Bruce, Washington'da dün, İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan iki personelin öldürülmesini "iğrenç bir cinayet" olarak nitelendirdi. Bruce, ABD'nin İsrail halkıyla ve Washington'daki elçilikle dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Güvenlik birimlerinin soruşturmayı sürdürdüğünü belirten Bruce, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "sorumlular adalete teslim edilecek" mesajını paylaştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile enerji anlaşması: Bağdat'tan tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani bu hafta ABD ziyareti sırasında Amerikan şirketleriyle 110 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalamıştı. Bruce, "Irak'ın enerji bağımsızlığı" için bu anlaşmaların önemli olduğunu, Erbil-Bağdat arasındaki gerilime rağmen ABD'nin Kürt bölgesine ekonomik desteği sürdüreceğini söyledi. Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Barzani ile görüşeceğini ve bu görüşmede de ekonomik iş birliği ve özerk Kürt bölgesine ABD'nin desteği ele alınacak.

İran ile nükleer görüşmeler: "Trump'ınteklifleri net"

İranlı temsilcilerle Roma'da bugün yapılacak beşinci tur nükleer müzakereler öncesinde konuşan Bruce, ABD'nin hedefinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kesin biçimde engellemek" olduğunu yineledi. Bruce, ABD heyetine Steve Witkoff'un başkanlık ettiği görüşmelerin, Trump yönetiminin "kapsamlı ve kalıcı çözümler" arayışının bir parçası olduğunu belirtti.

BM'nin Filistinli mültecilerle dayanışma ajansı UNRWA yerine Gazze Insani Yardım Vakfı

ABD Dışişleri Sözcüsü yeni Gazze İnsani Yardım Vakfı üzerinden yapılacak insani yardımlara ilişkin güvenlik ve lojistik tartışmalarına yanıt verdi. Gazetecilerin vakfın faaliyetlerinde özel güvenlik firmalarının kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorularına ilişkin Bruce, bu konuda doğrudan detay vermekten kaçınmakla birlikte, "yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasının" en önemli öncelik olduğunu söyledi.

Bruce, "Bu vakıf hükümetten bağımsız hareket ediyor. Ancak, temel mesele şu: Eğer yardımlar güvenli ve etkili bir şekilde sahaya ulaştırılacaksa, bu sürecin korunması gerekiyor. Gazze'de faaliyet gösteren terörist yapılar, tıbbi ve gıda yardımlarının geçişini uzun süredir engelliyor" dedi.

Vakıf çalışmaları kapsamında özel güvenlik personeli Gazze'de silahlı görev yapabilek mi?

Gazetecilerin, vakıf çalışmaları kapsamında özel güvenlik personelinin sahada silahlı görev yapabileceği yönündeki haberleri sorması üzerine Bruce, bu tür iddialara doğrudan yanıt vermeyerek, "Yardımların terör gruplarının eline geçmeyeceğinden emin olmalıyız. Bunun için güvenlik desteği gerekebilir. Ama bu desteğin biçimi, vakfın kendi sorumluluğundadır" ifadesini kullandı.

Bruce, ABD'nin vakfın faaliyetlerini izlediğini ve sürecin insani yardım ilkelerine uygun ilerlemesinin önem taşıdığını belirterek, "Gazze'ye yardım ulaştırılması artık insani bir gereklilik. Ancak bu yardımların, Hamas gibi terör örgütlerinin denetimine girmemesi gerekiyor. Sağlıklı bir yardım zinciri kurmak, tüm tarafların sorumluluğunda" dedi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın nasıl bir model oluşturacağı ve ABD'nin bu süreci nasıl şekillendireceği, henüz belirsizliğini korurken bu yeni yapının BM'ye başlı Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'ya alternatif olurturmak amacıyla kurulduğu düşünülüyor. İsrail UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlamış ve ajansın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanmıştı. Ardından ABD, de UNRWA'ya sağladığı mali yardımları geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Suriye, Dünya, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Suriye'deki Yaptırımları Kaldırma Sürecini Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzünü kapüşonla gizleyip husumetlisine kurşun yağdırdı Yüzünü kapüşonla gizleyip husumetlisine kurşun yağdırdı
Otomobilin ezdiği 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Otomobilin ezdiği 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul’da görüntülendi Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi
Rize’de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi
Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Evini taşımak için eşyaları pencereden aşağıya attı Evini taşımak için eşyaları pencereden aşağıya attı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Yine aynı skandal O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

12:52
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
12:12
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü İlk ifade ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
12:08
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
18:54
İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
18:33
Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a ne söylediği ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:52
Mertens’in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
17:35
Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek
Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek
17:25
Karşılıksız çek şoku Yağmur Atacan mahkemelik oldu
Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu
17:10
Real Madrid, efsanesi Luka Modric ile ayrılığı resmen açıkladı
Real Madrid, efsanesi Luka Modric ile ayrılığı resmen açıkladı
17:07
Alanya’da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
16:58
Yine aynı skandal O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 13:05:39. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Suriye'deki Yaptırımları Kaldırma Sürecini Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.