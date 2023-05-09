Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki seçim hakkında açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki seçim hakkında açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz

09.05.2023 14:38

Türkiye gerçekleşecek olan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seçimlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yapılan açıklamada, "ABD seçimlerde taraf tutmaz. Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek" ifadelerine yer verildi.

ABD, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz… Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek" mesajı verildi.

"HANGİ HÜKÜMET SEÇİLİRSE SEÇİLSİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlığın günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, "Pazar günü Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği" soruldu. Sözlerine "Etkilemeyecek" diyerek başlayan Patel, "Türk halkı tarafından hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu ilişkileri derinleştirmeye, bir dizi işbirliği alanı ve ortak öncelikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

ABD'den 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz
Sözcü Yardımcısı Vedant Patel.

"TÜRKİYE TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ETKİN ROL OYNADI"

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna ve ABD için önemli olan bir dizi konuda vazgeçilmez bir rol oynadığına da dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde oynadığı role işaret etmek istiyorum. Onların liderliği ve bir araya getirici rolü sayesinde, Rusya'nın tahılı silah haline getirmesini engelleyecek bir mekanizma var" dedi.

"ABD SEÇİMLERDE TARAF TUTMAZ"

VOA'nın haberine göre Patel yanıtını, "Ancak genel olarak ABD seçimlerde taraf tutmaz. Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmektir" diyerek tamamladı.

YORUMLAR (5)
  • haydar topçu: Sizin için değişen birşey olmaz Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • ofkao ofkao: Farketmez tabi ikiside senden habersiz iş yapamaz ama bunu gel de bizim millete anlat Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
  • Yahya Bozkurt: Aynen aynen 1900 90’larda da aynısını dedi Kemal devresi önerdiler sonra da imf sonrası da Türkiye battı şimdi de aynı oyun Cevap Yaz 34 8 Yayından Kaldır
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