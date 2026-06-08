ABD, Umman Körfezi\'nde Boş Tankere Saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusunun Umman Körfezi'nde Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "'M/T Marivex' adlı tanker, ABD güçlerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uymamasının ardından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir 'F/A-18 Super Hornet' savaş uçağı tarafından hedef alındı" denildi.

Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtilen açıklamada, tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu vurgulanarak, "ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 7 gemi hedef alındı. Uyarılara riayet eden 134 gemi rotasını değiştirdi. İnsani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.