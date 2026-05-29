ABD ve İran'dan 60 Günlük Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

ABD ve İran'dan 60 Günlük Ateşkes Anlaşması

ABD ve İran\'dan 60 Günlük Ateşkes Anlaşması
29.05.2026 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran, ateşkesi 60 gün uzatacak bir mutabakat üzerinde uzlaşı sağladı. Onay bekleniyor.

ABD'li yetkililer ABD ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin müzakereleri başlatacak bir anlaşma çerçevesi üzerinde uzlaştıklarını söyledi.

BBC'ye konuşan yetkililer, anlaşmanın henüz Başkan Donald Trump ya da İran'daki yönetim tarafından onaylanmadığını da ekledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı da anlaşmanın sonuçlandırılmadığını yazdı.

Son birkaç günde hem İran hem de ABD, birbirini kırılgan ateşkesi ihlal etmekle suçluyordu.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları, gece boyunca güney İran'a düzenlenen yeni ABD saldırılarının ardından Perşembe günü bölgede bir ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.

Çarşamba günü İran devlet medyası, iki ülke arasında 14 maddelik bir mutabakat zaptı taslağı olduğunu belirttikleri metnin bazı unsurlarını yayımladı.

Haberde, Washington'ın İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, ABD güçlerinin "İran'ın çevresinden" çekilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan askeri olmayan trafiğin, İran ve Umman'ın gemi yönetimi ve yönlendirmesini kontrol etmesiyle yeniden başlaması yer aldı.

Beyaz Saray söz konusu mutabakat taslağını "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi.

Dünyadaki sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrolün beşte biri normalde Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve boğazın kapanması küresel yakıt ticaretini etkiledi.

8 Nisan'da yürürlüğe giren ilk ateşkesten bu yana Trump, iki tarafın anlaşmaya yakın olduğunu ve müzakerelerin ilerlediğini defalarca söylese de şu ana kadar somut bir sonuç elde edilemedi.

Örneğin ilk ateşkesten sadece birkaç gün sonra İslamabad'da yapılan görüşmeler herhangi bir somut anlaşma olmadan sona erdi.

Hemen her durumda ve son olarak Çarşamba günü de, Trump ve diğer yetkililer "B planı" olarak nitelenen çatışmaya geri dönüş seçeneğinin masada olduğunu uyardı.

Geçen hafta Trump, gazetecilere İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma emri vermesine bir saat kaldığını ancak ABD müttefiklerinin talebi üzerine bundan vazgeçtiğini söyledi.

Çarşamba günü bir kabine toplantısında Trump, görüşmelerin ilerlediğini söyledi ancak İran'ın önerisinin "henüz yeterli olmadığını" ve yapılacak daha çok iş bulunduğunu vurguladı.

Sonraki 24 saat içinde neler yaşandığı ya da Trump'ın ateşkesi uzatacak anlaşmaya ne zaman — hatta verip vermeyeceği — nihai onayı vereceği belirsiz.

Bununla birlikte böyle bir onay, ABD ve İran ekiplerinin özellikle İran'ın nükleer programı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği gibi çok daha karmaşık ve teknik konuları ele almasına olanak tanıyacak.

Trump, ABD'nin bu stoğu alabileceğini ya da İran ile birlikte yerinde ya da üçüncü bir yerde seyreltebileceğini öne sürmüştü.

Perşembe günü geçici anlaşmayı ilk duyuran Axios, Trump'a teklif hakkında bilgi verildiğini ancak hemen onay vermediğini ve birkaç gün değerlendireceğini bildirdi.

ABD kaynaklarının, Axios'un anonim kaynaklara dayanan haberini doğrulaması nadir görülen bir durum ve bu da tarafların altı haftayı aşkın süredir devam eden ateşkeste şimdiye kadarki herhangi bir zamandan daha fazla anlaşmaya yakın olabileceklerine işaret ediyor.

Haberlere göre anlaşma, Hürmüz Boğazı'ndan "sınırsız" geçişe izin verebilir ve İran'ın dar deniz geçidindeki mayınları kaldırması için 30 gün tanıyabilir.

ABD ayrıca ablukayı kaldıracak ve İran'ın yeniden petrol satmasına izin verecek yaptırım muafiyetleri yayımlayacak.

Beyaz Saray basın toplantısına başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmaya varıldığını doğrulamayı reddetti.

"Başkanın önüne geçmek her zaman bir hatadır" diyen Bessent "tüm karar başkana ait olacak" ifadelerini kullandı.

İran için olası bir barış anlaşmasının "yeniden inşa"yı içerip içermediği sorulduğunda ise "Önce anlaşmaya varmamız gerekiyor" dedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İran'dan 60 Günlük Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi "Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor

00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:25
Osimhen’den vatandaşına büyük jest
Osimhen'den vatandaşına büyük jest
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 02:43:03. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve İran'dan 60 Günlük Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.