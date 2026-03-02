ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı! Büyük panik kameralarda - Son Dakika
ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı! Büyük panik kameralarda

ABD ve İsrail\'den Tahran\'a saldırı! Büyük panik kameralarda
02.03.2026 19:46
ABD ve İsrail\'den Tahran\'a saldırı! Büyük panik kameralarda
ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırı sonucunda kentin birçok noktasından dumanlar yükselirken; bombaların kente düştüğü anlar kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün Tahran başta olmak üzere İran'ın stratejik noktalarına başlayan saldırılar bölgeyi kan gölüne çevirirken; ABD-İsrail yeni bir saldırı dalgasını başlattı.

TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

ABD ve İsrail güçleri yine İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı. Saldırı sonucunda kentin birçok noktasından dumanlar yükselirken; bombaların kente düştüğü anlar kameralara yansıdı.

BÜYÜK PANİK

Şiddetli patlamaların ardından kentte yaşanan büyük panik de kameralarca kaydedildi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI İLE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güvenlik, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı! Büyük panik kameralarda - Son Dakika

