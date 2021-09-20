Üye Girişi
ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı - Son Dakika

ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı

20.09.2021 14:23

ABD'den kaçak göçmenlerle ilgili yeni bir trajedi haberi geliyor. Binbir tehlikeye göğüs gererek ABD'ye geçmeye çalışan kaçak mülteciler bu kez de bir arı sürüsünün saldırısına uğradı. Bölgeden gelen görüntüler ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi.

ABD'ye sığınma talebinde bulunan göçmenlerin köprü altındaki görüntüleri hala gündemden düşmemişken ABD'den kaçak göçmenlerle ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de sınır devriyesi ekipleri, nehirde tekne operasyonları yaptıkları sırada Penitas yakınlarında arı sürüsünün saldırısına uğramış bir grup göçmenle karşılaştı. Yaralı insanlara anında müdahale eden ekipler bölgeye acilen helikopterleri çağırdı.

2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE KAVUŞTU

Arı saldırısına uğrayan göçmenler arasında, defalarca sokulduktan sonra tıbbi yardıma ihtiyacı olan Honduraslı bir anne de vardı. Talihsiz anne hastaneye götürülmeden hemen önce anne, ekiplere saldırı sırasında 2 yaşındaki kızından ayrıldığını söyledi. Harekete geçen ekipler küçük kızı başka bir göçmen grubunun içinde sağlıklı olarak buldu. Ekipler anne ve bebeğini helikopterlere taşıdı. Kurtarma çalışması sonrası 12 göçmenden 4'ü tıbbi tesislere nakledildi ve hepsinin tedavi gördüğü bildirildi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mülteciler arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı

ÇOCUKLARINI SINIRA BIRAKIYORLAR

Sınır devriyesi ekipleri bu yıl boyunca Rio Grande Vadisi'nde 1000'den fazla kurtarma gerçekleştirdi. Yetkililer göçmenleri yasadışı yollardan ABD'ye girerek hayatlarını tehlikeye atmamaları konusunda uyarıyor ancak yaşanan arı saldırısı ABD'nin Meksika ile güney sınırındaki göçmen krizinin sadece son örneği. Çocuklarını ABD'de daha iyi bir hayata göndermek isteyen çaresiz anne babalar çocuklarını sınıra terk ederken insan kaçakçılarının ağına düşen çok sayıda göçmenin bölgede hayatını kaybettiği biliniyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mülteciler arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı

BİRİ 2 YAŞINDA, DİĞERİ 3 AYLIK

Geçtiğimiz günlerde Eagle Pass Güney İstasyonu'ndaki memurlar, ABD ile Meksika sınırında devriye gezerken 'nehir kıyısında alışılmadık bir renk' fark ettiler. Tekneyi durduran memurlar iki yaşındaki bir kız çocuğunu üç aylık erkek kardeşinin olduğu bir araba koltuğuyla birlikte buldular. Yanlarında kardeş olduklarına dair not bulunan iki çocuğun tıbbi müdahaleye gerek duymadığı ve yakındaki bir tesise götürüldüğü bildirildi.

ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü 14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni 14:42 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir 14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir Evlilik dışı hamile kalan genç kadın, ilaç içerek bebeğini düşürdü! Ölmediğini anlayınca da kendi elleriyle boğdu 14:25 Evlilik dışı hamile kalan genç kadın, ilaç içerek bebeğini düşürdü! Ölmediğini anlayınca da kendi elleriyle boğdu Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te 14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti

Son Dakika Haberleri
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir
14:29 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü
14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı         
14:51
Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak         
14:45
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Yiğit Marcus Aral, 4 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 4 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement