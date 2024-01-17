 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Yemenli Husi isyancıları tekrar 'küresel terörist' olarak kabul edecek - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD, Yemenli Husi isyancıları tekrar 'küresel terörist' olarak kabul edecek

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Yemenli Husi isyancıları tekrar 'küresel terörist' olarak kabul edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Husilerin ticari gemilere yönelik füze saldırılarına devam etmesi nedeniyle kararı onaylayacak. Bu kararla birlikte ABD'li finans kuruluşlarından Husi bağlantılı varlıkların dondurulması ve grup üyelerinin ABD'ye girişinin yasaklanması istenecek. Ancak yetkililer, Yemen'e insani yardım akışının devam etmesi için istisnalar uygulanacağını belirtti.

ABD, Yemenli Husi isyancıları tekrar \'küresel terörist\' olarak kabul edecek
17.01.2024 - 18:40,
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Yemenli Husi isyancıların tekrar "küresel terörist" olarak kabul edileceğini açıkladı. Grup, 2021 yılında bu listeden çıkarılmıştı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran destekli grubun Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik füze saldırılarına devam etmesi nedeniyle kararı onaylayacak.

Böylece ABD'li finans kuruluşlarından Husi bağlantılı varlıkları dondurmaları istenecek ve grup üyelerinin ABD'ye girişi yasaklanacak.

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarının Yemen'de açlığa yol açabileceği yönündeki uyarılarına rağmen, Trump yönetimi döneminde ABD'li yetkililer, Husileri "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" ve "yabancı terör örgütü" kategorisine almıştı.

2021 yılında, Biden'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, Blinken bölgedeki insani durumu göz önünde tutarak Husilerin terör listesinden çıkarılmasına karar verdi.

Bugünkü duyuru öncesinde basına konuşan üst düzey yetkililer tekrar "küresel terörist" ilan edilmelerini ancak "terör örgütü" listesine alınmamalarını, bu sayede Yemen'e insani yardımın devam edebileceğini savundular. Ancak Husilerin ticari gemilere saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu vurguladılar.

30 gün içinde yürürlüğe girecek yeni "küresel terörist" tanımı, ABD'deki insanların ve şirketlerin Husilere herhangi bir yardımını engelleyecek.

Ancak yetkililer, neredeyse on yıl süren iç savaşla harap olan Yemen'e insani yardım akışının devam etmesini sağlamak için yeni atamada istisnalar uygulanacağına dikkat çektiler.

Bir yetkili, "Yemen'deki ağır insani durumu görüyor ve bu yaptırımların Yemen halkına en az zararı verecek şekilde olması için adımlar atıyoruz" dedi.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık Kızıldeniz'deki ticari gemilere Kasım ayından bu yana füze saldırıları düzenliyor.

ABD ve İngiltere, saldırıları durdurmaları yönünde Husilere yaptıkları uyarının ardından 11 Ocak'ta Husi hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattı. Bu harekat Avustralya, Bahreyn, Hollanda ve Kanada tarafından da destekleniyor.

ABD'li bir yetkili bu yaptırımların, "Husilerin şu an uyguladıkları terör saldırılarına son vermeleri için atılan daha geniş adımların bir parçası olduğunu" ve "bir izolasyon olmadığını" söyledi.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Yemenli Husi isyancıları tekrar 'küresel terörist' olarak kabul edecek - Son Dakika

BBC

18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:32:05. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Yemenli Husi isyancıları tekrar 'küresel terörist' olarak kabul edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement