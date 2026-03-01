Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
01.03.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Haber Videosu

İran operasyonlarında onlarca ABD'li askerin hayatını kaybetmesi ve İsrail'deki kayıpların sınırlı kalması, ABD kamuoyunda tepkilere yol açtı ve Trump yönetimi eleştirilerin odağına yerleşti.

İran'a yönelik yürütülen operasyonlarda onlarca ABD'li askerin hayatını kaybettiği konuşulurken çatışmalarda şu ana kadar 2 sivil ile 4 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'DE TEPKİLER YÜKSELİYOR

Operasyonların bilançosu ABD kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı kesimler, Amerikan askerlerinin İran'a karşı İsrail için savaştığı yönünde eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail'de sığınaklarda eğlenen gruplar dikkat çekerken, bu görüntüler ABD'de tepkilerin artmasına neden oldu.

TRUMP YÖNETİMİ TOPUN AĞZINDA

Kamuoyunda bazı kesimler, Amerikan askerlerinin ve bütçesinin bölgedeki çatışmalarda kullanılmasına tepki gösterirken, Washington'un Tel Aviv'e verdiği koşulsuz desteğin ülkeyi doğrudan savaşın tarafı haline getirdiğini savunuyor. Özellikle sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde, "Önce Amerika" söylemi üzerinden Trump yönetiminin dış politika tercihleri daha yüksek sesle sorgulanmaya başladı.

Uluslararası İlişkiler, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:10:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.