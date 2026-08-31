ABD'de sokak ortasında dehşet! Yere itip cinsel saldırıda bulundu

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 38 yaşındaki bir kadın sokak ortasında cinsel saldırıya uğradı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) verdiği bilgilere göre olay, cumartesi günü saat 03.15 sıralarında Park Slope bölgesindeki 15th Street ile Fifth Avenue yakınlarında meydana geldi.

ARKASINDAN YAKLAŞIP YERE İTTİ

Polis kaynaklarına dayandırılan habere göre şüpheli, sokakta bulunan kadına arkasından yaklaştı. Kadını kaldırıma iten saldırganın ardından cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Şüpheli, saldırının ardından bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Hangi yöne kaçtığı belirlenemeyen saldırganın pazar öğleden sonra itibarıyla henüz yakalanamadığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

NYPD, saldırının ardından şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Polisin verdiği bilgilere göre şüphelinin son olarak siyah tişört, gri şort, bej renkli şapka ile siyah-beyaz spor ayakkabı giydiği görüldü.

BÖLGEDEKİ CİNSEL SUÇLARDA ARTIŞ

NYPD verilerine göre olayın meydana geldiği bölgeden sorumlu 72. Polis Bölgesi'nde kayıtlara geçen cinsel suçlarda geçen yıla kıyasla yüzde 8,1 artış yaşandı. Geçen yıl 37 olan bildirilen vaka sayısının bu yıl 40'a yükseldiği belirtildi.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.